欣同林宏信開砲 要林蔚山賠22億
2017-04-13
〔記者李靚慧／台北報導〕大同 （2371）董事改選競爭白熱化，欣同公司董事長林宏信昨日重砲抨擊大同董事長林蔚山夫婦，並向小股東喊話及公開承諾，只要進入大同董事會，首案就查「通達案」，要求林蔚山賠償大同22億元，相當於EPS 1元。
針對林宏信的砲轟，大同公司以新聞稿質疑林「子虛烏有、轉移焦點」，強調大同歡迎專業人士進入董事會，此次董事改選，已提名3名獨董、2名外部董事，共計5席過半席次，至於通達案，林蔚山也是受害者，大同公司已提出民事求償，並獲得部分金額勝訴判決確定，正聲請強制執行。
大同公司將在5月11日進行董事改選，由大同自救會一群小股東組成的欣同公司，提名的2席董事及1席獨立董事，已列入候選人名單，林宏信昨日公開「小股東給大同的公開信」，強調他們的目標是「參選」，希望小股東進入董事會監督，「絕對不要經營權」，呼籲大同公司勿再混淆視聽。
林宏信質疑，全世界沒有任何一家公開上市公司，像大同一樣，丈夫當董事長、妻子當總經理，兩人僅持股各1％，竟能控制公司長達20年，每年虧損數十億卻無法撼動。甚至董事長還被法院判決應賠償19億餘元、加計利息高達22億元，但一家公司的董事會、獨立董事卻悶不吭聲，反而是當時曾質疑林蔚山不適任的獨立董事呂東英，最後辭職下台。
林宏信表示，根據公開徵求書上記載，欣同持股1.7％，但大同公開記載的持股比例也只有8％，重點在於如何徵求委託書。林宏信現場「保證」，欣同的資金百分之百是「台資」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 大同
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 豬哥亮對她有恩... 王彩樺談謝金燕兒身世之謎
- 女大生整脊整到下體出血 推拿師涉性侵判4年
- 前瞻計畫 鄭文燦、林佳龍：非獨厚綠營
- 雨勢下錯地方 嘉義2座水庫仍渴
- 星爵不認性感 表白雷神美隊
- 陳俊秀雙響 對倪仔「特別殺」
- 台鐵媒合訂票 隔4月才通知
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT selling out nation: Lee Ching-yu
- 建雙溪水庫 市府：近斷層憂潰堤
- 司改會議》人民將司法官直送評鑑 低空過關
- 聯合航空乘客掛彩 其實受傷可避免
- 新南向來台免簽 新增菲律賓
- 前進國際名校 薇閣高中國際班全壘打
- 空汙嚇人 空氣清淨空調對抗PM2.5
- 寇特羅素加盟《星際異攻隊2》 導演美夢成真
- 福隆沙雕季10年 造13公尺城堡
- 自由廣場》〈台灣女人說話〉白玫瑰仍未照到陽光
- 追可疑蛇行轎車 三重警不慎摔車滿身傷
- 進口蔬果查驗 日農藥殘留最多
- 大支打造MC小英 外媒驚艷
- 立院初審刑訴法修正草案》羈押審查程序 被告律師可閱卷
- 倒洪 挺吳中常委譙「佔著茅坑…」
- 取締中國漁船 擬布建紅外線、無人機
- 扮孕婦搶銀樓 警巡邏逮個正著
- 空氣清淨機升級美肌保濕
- 打高爾夫 射擊 賞螢 3校課程具特色
- 自由廣場》〈北社評論〉對「前瞻基礎建設計畫」的期許
- 外員山裝甲車營區 登錄歷史建築
- 「年輕人很會花錢」徐重仁被譙翻
- 俄否決安理會對敘化武攻擊決議
- 不忍「伊」傷心 川普轉念轟敘利亞
- 屏東國中小教師介聘 兼行政擬加分
- 【1258人次鳥友完成數鳥任務】永安、茄萣濕地開發 威脅「黑琵」生態
- 侵入私處喬尾椎 整復師另犯醫師法
- 平鑫濤患失智症 瓊瑤求他「最後一個忘了我」
- 「戒」不了的「旗」蹟 印地安人回主場止敗
- 《小檔案》員山人的共同記憶
- MILIYAH秘戀人夫 偷情照曝光急切割
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei mayor to invite Xi to Taipei Universiade
- 千年茄苳樹棲地 喜見湧泉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：欣同林宏信開砲 要林蔚山賠22億
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分