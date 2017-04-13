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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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欣同林宏信開砲 要林蔚山賠22億

2017-04-13

〔記者李靚慧／台北報導〕大同 （2371）董事改選競爭白熱化，欣同公司董事長林宏信昨日重砲抨擊大同董事長林蔚山夫婦，並向小股東喊話及公開承諾，只要進入大同董事會，首案就查「通達案」，要求林蔚山賠償大同22億元，相當於EPS 1元。

針對林宏信的砲轟，大同公司以新聞稿質疑林「子虛烏有、轉移焦點」，強調大同歡迎專業人士進入董事會，此次董事改選，已提名3名獨董、2名外部董事，共計5席過半席次，至於通達案，林蔚山也是受害者，大同公司已提出民事求償，並獲得部分金額勝訴判決確定，正聲請強制執行。

大同公司將在5月11日進行董事改選，由大同自救會一群小股東組成的欣同公司，提名的2席董事及1席獨立董事，已列入候選人名單，林宏信昨日公開「小股東給大同的公開信」，強調他們的目標是「參選」，希望小股東進入董事會監督，「絕對不要經營權」，呼籲大同公司勿再混淆視聽。

林宏信質疑，全世界沒有任何一家公開上市公司，像大同一樣，丈夫當董事長、妻子當總經理，兩人僅持股各1％，竟能控制公司長達20年，每年虧損數十億卻無法撼動。甚至董事長還被法院判決應賠償19億餘元、加計利息高達22億元，但一家公司的董事會、獨立董事卻悶不吭聲，反而是當時曾質疑林蔚山不適任的獨立董事呂東英，最後辭職下台。

林宏信表示，根據公開徵求書上記載，欣同持股1.7％，但大同公開記載的持股比例也只有8％，重點在於如何徵求委託書。林宏信現場「保證」，欣同的資金百分之百是「台資」。

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  • 欣同董座林宏信簽承諾書，表示若進入董事會，首案將追查通達案。（記者李靚慧攝）

    欣同董座林宏信簽承諾書，表示若進入董事會，首案將追查通達案。（記者李靚慧攝）

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