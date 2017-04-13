金可彩色隱形眼鏡 5月日本開賣

2017-04-13

〔記者陳永吉／台北報導〕隱形眼鏡廠金可—KY（8406）以海昌品牌進軍日本市場，最快5月就會在市場上開賣！金可表示，已跟日本知名藝人柴崎幸簽下2年代言合約，將聯手日本通路商主打海昌彩色隱形眼鏡，搶攻目前最大的彩片市場。

東南亞市場也有斬獲，金可表示，已經拿回馬來西亞、泰國的海昌品牌商標權，其中馬來西亞預估今年有機會拿到產品銷售證照，目前正在試銷中；至於泰國則還在申請銷售證照，越南已經拿到銷售證照，但商標權還需進一步取得。

至於目前海昌品牌市占第一的中國市場，金可表示，中國彩片市場要像過去一樣大幅成長的機會不高，但金可在中國的成長仍將隨著產業成長及中國GDP成長穩定增長，其中產業成長在中國至少5％，樂觀預估，在既有的市占率下，將可維持兩位數穩定成長。

不過今年金可在中國的營運目標，將以縮短應收帳款天數為主，金可表示，目前應收帳款天數約270天，在市占率及營運穩定下，希望在今年底前降至240天，同步降低負債比，希望調整過後，為下一波成長做準備。

金可表示，今年下半年台灣將有4條新產線加入量產，估計新增產能最高達6千萬片，將以短拋彩片為主；至於中科新廠第一期預計第三、四季完工，加上機器移入時間，希望明年可對營運產生貢獻。

法人表示，由於金可進軍海外市場，因此今年營收將可望持續成長，此外在中國線上銷售比重逐年提高，費用將可降低，淨利率有上升的空間，估計金可今年營收獲利都有機會創下新高。