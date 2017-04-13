金可彩色隱形眼鏡 5月日本開賣
2017-04-13
〔記者陳永吉／台北報導〕隱形眼鏡廠金可—KY（8406）以海昌品牌進軍日本市場，最快5月就會在市場上開賣！金可表示，已跟日本知名藝人柴崎幸簽下2年代言合約，將聯手日本通路商主打海昌彩色隱形眼鏡，搶攻目前最大的彩片市場。
東南亞市場也有斬獲，金可表示，已經拿回馬來西亞、泰國的海昌品牌商標權，其中馬來西亞預估今年有機會拿到產品銷售證照，目前正在試銷中；至於泰國則還在申請銷售證照，越南已經拿到銷售證照，但商標權還需進一步取得。
至於目前海昌品牌市占第一的中國市場，金可表示，中國彩片市場要像過去一樣大幅成長的機會不高，但金可在中國的成長仍將隨著產業成長及中國GDP成長穩定增長，其中產業成長在中國至少5％，樂觀預估，在既有的市占率下，將可維持兩位數穩定成長。
不過今年金可在中國的營運目標，將以縮短應收帳款天數為主，金可表示，目前應收帳款天數約270天，在市占率及營運穩定下，希望在今年底前降至240天，同步降低負債比，希望調整過後，為下一波成長做準備。
金可表示，今年下半年台灣將有4條新產線加入量產，估計新增產能最高達6千萬片，將以短拋彩片為主；至於中科新廠第一期預計第三、四季完工，加上機器移入時間，希望明年可對營運產生貢獻。
法人表示，由於金可進軍海外市場，因此今年營收將可望持續成長，此外在中國線上銷售比重逐年提高，費用將可降低，淨利率有上升的空間，估計金可今年營收獲利都有機會創下新高。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 金可
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 豬哥亮對她有恩... 王彩樺談謝金燕兒身世之謎
- 女大生整脊整到下體出血 推拿師涉性侵判4年
- 前瞻計畫 鄭文燦、林佳龍：非獨厚綠營
- 雨勢下錯地方 嘉義2座水庫仍渴
- 星爵不認性感 表白雷神美隊
- 陳俊秀雙響 對倪仔「特別殺」
- 台鐵媒合訂票 隔4月才通知
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT selling out nation: Lee Ching-yu
- 建雙溪水庫 市府：近斷層憂潰堤
- 司改會議》人民將司法官直送評鑑 低空過關
- 聯合航空乘客掛彩 其實受傷可避免
- 新南向來台免簽 新增菲律賓
- 前進國際名校 薇閣高中國際班全壘打
- 空汙嚇人 空氣清淨空調對抗PM2.5
- 寇特羅素加盟《星際異攻隊2》 導演美夢成真
- 福隆沙雕季10年 造13公尺城堡
- 自由廣場》〈台灣女人說話〉白玫瑰仍未照到陽光
- 追可疑蛇行轎車 三重警不慎摔車滿身傷
- 進口蔬果查驗 日農藥殘留最多
- 大支打造MC小英 外媒驚艷
- 立院初審刑訴法修正草案》羈押審查程序 被告律師可閱卷
- 倒洪 挺吳中常委譙「佔著茅坑…」
- 取締中國漁船 擬布建紅外線、無人機
- 扮孕婦搶銀樓 警巡邏逮個正著
- 空氣清淨機升級美肌保濕
- 打高爾夫 射擊 賞螢 3校課程具特色
- 自由廣場》〈北社評論〉對「前瞻基礎建設計畫」的期許
- 外員山裝甲車營區 登錄歷史建築
- 「年輕人很會花錢」徐重仁被譙翻
- 俄否決安理會對敘化武攻擊決議
- 不忍「伊」傷心 川普轉念轟敘利亞
- 屏東國中小教師介聘 兼行政擬加分
- 【1258人次鳥友完成數鳥任務】永安、茄萣濕地開發 威脅「黑琵」生態
- 侵入私處喬尾椎 整復師另犯醫師法
- 平鑫濤患失智症 瓊瑤求他「最後一個忘了我」
- 「戒」不了的「旗」蹟 印地安人回主場止敗
- 《小檔案》員山人的共同記憶
- MILIYAH秘戀人夫 偷情照曝光急切割
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei mayor to invite Xi to Taipei Universiade
- 千年茄苳樹棲地 喜見湧泉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：金可彩色隱形眼鏡 5月日本開賣
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分