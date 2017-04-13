產能需求發熱 力成、華東Q2續強

2017-04-13

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠記憶體吃緊，產能需求持續熱，記憶體封測廠力成（6239）、 華東（8110）繼第一季繳出淡季不淡的營收成績後，法人預期第二季將持續樂觀成長。

力成3月合併營收42.67億元，月增6.6％、年增19.7％，創歷年同期新高；第一季合併營收126.59億元，季減7.2％、年增19.23％，居歷年同期單季紀錄。

力成將於4月25日舉行法說會，公佈第一季獲利與展望第二季營運；法人指出，各項DRAM與NAND快閃記憶體包括固態硬碟（SSD）需求仍熱，預期力成第二季將比第一季成長，下半年營運也將會較上半年看增。

力成今年成長動能主要來自客戶美光下半年轉進1X奈米製程產出將增加，擴大對封測夥伴釋出訂單，加上美光西安廠的DRAM封裝廠月產能將倍增到億顆，此外，NAND快閃記憶體與邏輯IC訂單也入袋，將推升力成營運走高。

華東去年第四季全年稅後純益4.4億元，年增超過二倍，每股盈餘0.91元。今年在美光測試訂單加持下，第一季營收22.18億元，年增18.95％，但因去年第四季成長基期高，季減達15.05％，惟仍寫下歷年單季新高紀錄，法人預估華東第二季營運也將樂觀成長，全年獲利可望創新高。