義隆電指紋辨識 打入智慧卡供應鏈
2017-04-13
〔記者卓怡君／台北報導〕義隆電（2458）指紋辨識晶片傳出捷報！義隆電與韓國KSID（Korea SmartID）、金科國際合作推出內建指紋辨識功能的金融智慧卡，成功打入韓國友利銀行（Woori Bank），義隆電董事長葉儀晧表示，今年義隆電指紋辨識晶片出貨量上看1000萬顆，較去年的300萬顆大增，看好今年公司營運將逐季增溫。
根據ABI Research預估，2017-2019年指紋辨識在智慧卡滲透率將從2％（1億片）快速提升至10％（5億片），義隆電與韓國系統整合商KSID、智慧卡製造商金科組成鐵三角，由義隆電提供指紋辨識解決方案，金科負責ISO卡冷貼合技術，加上KSID在銀行及政府採購FinTech的系統整合技術。
金科董事長林武旭表示，今年和義隆電合作的金融智慧卡至少有100萬張規模，指紋智慧卡技術亦成功應用於防恐，最近土耳其伊斯坦堡交通運輸系統的計程車也採用該指紋智慧卡解決方案，目前在歐美都有大案子洽談中，預計5月中旬可以敲定。
相較於手機指紋辨識晶片價格競爭激烈，葉儀晧分析，智慧卡的指紋辨識晶片單價約是手機的四倍，毛利率更佳，可應用的範圍更廣，下半年即可開始貢獻營收。
葉儀晧指出，今年義隆電在NB市場贏得更多市占率，觸控電腦、觸控板、指紋辨識將是今年成長主要動能，營運可望逐季成長。
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