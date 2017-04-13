錸寶去年賺一個資本額 今年營收毛利獲利拚三高
〔記者陳梅英／台北報導〕PMOLED大廠錸寶（8104）去年大賺一個資本額，總經理王鼎章昨日發下豪語，在新產能加入下，錸寶今年將挑戰營收、毛利率以及獲利三高；其中，營收要達2位數成長，毛利率往3成努力，並且在股本成長下，今年還要再賺一個資本額。
錸寶去年合併營收21.38億元，毛利率24％，稅後盈餘3.3億元，每股盈餘11.82元，所有數字都寫下新高。此外，去年底淨負債比73.26％，錸寶今年目標是要降至5字頭。
展望今年，錸寶首季在淡季下，合併營收以5.31億元創下歷年同期新高，王鼎章說，雖然新台幣升值對平均單價不利，但錸寶首季財報數字不管是毛利率還是獲利都有信心會比去年同期好，第二季並將維持淡季不淡情況。錸寶今年啟動擴廠，新產能預計在下半年加入，在此之前，錸寶透過去瓶頸已經在今年第一季將產能從1.5萬大片提升至1.8萬大片，預計下半年新產線加入，總產能還會再增加4成。
2016年錸寶穿戴式裝置占營收比約32％，家庭應用比重29％、利基型產品占比39％；2017年預期穿戴式占比會下滑至30％，家庭應用以及利基型產品比重提升，王鼎章說，穿戴式裝置除了Apple以及三星，幾乎都是錸寶客戶，雖然第一大客戶F獨占地位不再，但更多競爭者加入，反而讓錸寶客戶更為多元。
明年上櫃或上市
此外，隨著與STN價差拉近，加上市場上OLED話題熱，王鼎章也持續看好PMOLED取代STN面板，王鼎章說，目前PMOLED取代STN市場不到2成，即使不會完全取代，市場成長空間大，唯一擔心的是競爭對手不理性擴廠，所幸，中國大陸面板廠看不上PMOLED，全部都往AMOLED走，這可讓台灣的兩家PMOLED廠持續享有穩健成長。
錸寶去年7月已經登錄興櫃，何時要轉上市櫃？王鼎章指出，錸寶因為有過去的包袱在，現在還在調整體質，依照規劃將於2018年轉上櫃或上市。
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標題：錸寶去年賺一個資本額 今年營收毛利獲利拚三高
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