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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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先貶後揚 台幣升值9.4分

2017-04-13

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨呈現先貶後揚格局，終場以30.556元兌1美元作收，升值9.4分，匯價連2升並創1週新高，但市場觀望濃厚，台北及元太外匯經紀公司總成交量僅8.14億美元。

外匯交易員表示，因市場對地緣政治風險的疑慮有所降低，加上韓元回穩，帶動新台幣盤中由貶轉升，不過，考量相關不確定性仍高，銀行間傾向保守操作，導致匯市量能萎縮。

外匯交易員指出，短線市場關注焦點，依然是美國財政部即將公布最新「美國主要貿易對手國之外匯政策」報告，藉此指控他國操縱匯率，台灣方面，預料最壞情況只是維持在「觀察名單」，完全不會被列為匯率操縱國。

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