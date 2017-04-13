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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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經緯攜手NEC 推人臉辨識無人機

2017-04-13

經緯航太（8495）攜手NEC台灣公司，共同推出具有人臉辨識技術的無人機，經緯航太董事長羅正方（左）指出，此次與NEC合作，是無人機搭載NEC全球第一的人臉辨識技術，對災民協尋很有幫助。

羅正方說，人臉辨識最快應用在經緯航太新款的無人機「翼龍」上，最快第三季量產。據了解，目前有3-4組國際買家高度關注翼龍的進度。圖右為NEC台灣總經理李柏亨。（圖文：記者王憶紅）

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  • （圖文：記者王憶紅）

    （圖文：記者王憶紅）

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