和泰節能車PRIUS PHV 一車一樹顧環保

2017-04-13

賣車兼顧環保！和泰汽車總經理蘇純興，昨日宣布引進全新的節能車款PRIUS PHV插電式油電複合動力車，強調「都市純電、長程油電」概念，平均油耗每公升高達109.9公里，純電里程則可行駛64公里，每輛售價159.9萬元，年銷量目標為100輛，預期今年節能車款銷售佔比可達約10%。

和泰車同時喊出「一車一樹」計畫，將替每一位TOYOTA新車車主於台灣沿海種一棵樹，預計今年種植總量上看10萬棵，期減碳抗暖化，保護台灣美麗海岸線。（圖文：記者楊雅民）