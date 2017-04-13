| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 財經

和泰節能車PRIUS PHV 一車一樹顧環保

2017-04-13

賣車兼顧環保！和泰汽車總經理蘇純興，昨日宣布引進全新的節能車款PRIUS PHV插電式油電複合動力車，強調「都市純電、長程油電」概念，平均油耗每公升高達109.9公里，純電里程則可行駛64公里，每輛售價159.9萬元，年銷量目標為100輛，預期今年節能車款銷售佔比可達約10%。

和泰車同時喊出「一車一樹」計畫，將替每一位TOYOTA新車車主於台灣沿海種一棵樹，預計今年種植總量上看10萬棵，期減碳抗暖化，保護台灣美麗海岸線。（圖文：記者楊雅民）

廣告
  • （圖文：記者楊雅民）

    （圖文：記者楊雅民）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 和泰 節能車
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：和泰節能車PRIUS PHV 一車一樹顧環保


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.