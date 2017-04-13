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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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盼台積電根留高雄 台水︰供水無虞

2017-04-13

台水、高市 宣布降漏水率計畫

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台水董事長郭俊銘昨與高雄市長陳菊一起宣布降低漏水率計畫，並向台積電喊話高雄供水無虞，希望台積電能根留高雄。

台水公司將斥資795億元，全台推動降低漏水率計畫，郭俊銘昨與高雄市長陳菊一同宣布這項計畫，高市率先敲定90億元，是全台比重最多的城市，高市漏水率約10.7%，將配合台積電可能設廠期程，提前到3至5年完成，每日可省下5萬6千噸水量，提供台積電用水是綽綽有餘。

郭俊銘表示，去年底他與張忠謀會面，張忠謀擔心供水問題影響產業，主動詢問「台灣設廠是否會缺水，能再設廠嗎？」郭俊銘當場掛保證表示「沒問題」，強調連最難的高雄水情都能解決，張忠謀才露出笑容，表示會綜合評估。

郭俊銘指出，除抓漏剩下的每日5萬多噸水量，將以阿公店水庫作為台積電的備援用水，目前每日僅供3萬噸，最大每日可供水9萬噸，還有伏流水、東港溪等水源，可供台積電使用，他向陳菊承諾「若台積電需要水，絕不會缺水」。

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  • 高雄市長陳菊（左四）昨與水公司董事長郭俊銘（右四）一起宣布降低漏水率計畫，希望台積電根留高雄。（記者陳文嬋攝）

    高雄市長陳菊（左四）昨與水公司董事長郭俊銘（右四）一起宣布降低漏水率計畫，希望台積電根留高雄。（記者陳文嬋攝）

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