盼台積電根留高雄 台水︰供水無虞
2017-04-13
台水、高市 宣布降漏水率計畫
〔記者陳文嬋／高雄報導〕台水董事長郭俊銘昨與高雄市長陳菊一起宣布降低漏水率計畫，並向台積電喊話高雄供水無虞，希望台積電能根留高雄。
台水公司將斥資795億元，全台推動降低漏水率計畫，郭俊銘昨與高雄市長陳菊一同宣布這項計畫，高市率先敲定90億元，是全台比重最多的城市，高市漏水率約10.7%，將配合台積電可能設廠期程，提前到3至5年完成，每日可省下5萬6千噸水量，提供台積電用水是綽綽有餘。
郭俊銘表示，去年底他與張忠謀會面，張忠謀擔心供水問題影響產業，主動詢問「台灣設廠是否會缺水，能再設廠嗎？」郭俊銘當場掛保證表示「沒問題」，強調連最難的高雄水情都能解決，張忠謀才露出笑容，表示會綜合評估。
郭俊銘指出，除抓漏剩下的每日5萬多噸水量，將以阿公店水庫作為台積電的備援用水，目前每日僅供3萬噸，最大每日可供水9萬噸，還有伏流水、東港溪等水源，可供台積電使用，他向陳菊承諾「若台積電需要水，絕不會缺水」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 台積電
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 豬哥亮對她有恩... 王彩樺談謝金燕兒身世之謎
- 女大生整脊整到下體出血 推拿師涉性侵判4年
- 前瞻計畫 鄭文燦、林佳龍：非獨厚綠營
- 雨勢下錯地方 嘉義2座水庫仍渴
- 星爵不認性感 表白雷神美隊
- 陳俊秀雙響 對倪仔「特別殺」
- 台鐵媒合訂票 隔4月才通知
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT selling out nation: Lee Ching-yu
- 建雙溪水庫 市府：近斷層憂潰堤
- 司改會議》人民將司法官直送評鑑 低空過關
- 聯合航空乘客掛彩 其實受傷可避免
- 新南向來台免簽 新增菲律賓
- 前進國際名校 薇閣高中國際班全壘打
- 空汙嚇人 空氣清淨空調對抗PM2.5
- 寇特羅素加盟《星際異攻隊2》 導演美夢成真
- 福隆沙雕季10年 造13公尺城堡
- 自由廣場》〈台灣女人說話〉白玫瑰仍未照到陽光
- 追可疑蛇行轎車 三重警不慎摔車滿身傷
- 進口蔬果查驗 日農藥殘留最多
- 大支打造MC小英 外媒驚艷
- 立院初審刑訴法修正草案》羈押審查程序 被告律師可閱卷
- 倒洪 挺吳中常委譙「佔著茅坑…」
- 取締中國漁船 擬布建紅外線、無人機
- 扮孕婦搶銀樓 警巡邏逮個正著
- 空氣清淨機升級美肌保濕
- 打高爾夫 射擊 賞螢 3校課程具特色
- 自由廣場》〈北社評論〉對「前瞻基礎建設計畫」的期許
- 外員山裝甲車營區 登錄歷史建築
- 「年輕人很會花錢」徐重仁被譙翻
- 俄否決安理會對敘化武攻擊決議
- 不忍「伊」傷心 川普轉念轟敘利亞
- 屏東國中小教師介聘 兼行政擬加分
- 【1258人次鳥友完成數鳥任務】永安、茄萣濕地開發 威脅「黑琵」生態
- 侵入私處喬尾椎 整復師另犯醫師法
- 平鑫濤患失智症 瓊瑤求他「最後一個忘了我」
- 「戒」不了的「旗」蹟 印地安人回主場止敗
- 《小檔案》員山人的共同記憶
- MILIYAH秘戀人夫 偷情照曝光急切割
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei mayor to invite Xi to Taipei Universiade
- 千年茄苳樹棲地 喜見湧泉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：盼台積電根留高雄 台水︰供水無虞
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分