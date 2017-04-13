200萬大關失守 帝寶每坪188萬拍定

2017-04-13

公開記錄以來最低成交價 每坪跌掉百萬元

〔記者徐義平／台北報導〕曾登上最貴豪宅寶座的「帝寶」，其中E棟13樓法拍戶昨在台北地院執行第三次法拍，共吸引3組人馬投標，其中一組更是趁著投標截止時間僅剩2分鐘衝入會場投標，不過，最終由富益投資股份有限公司以2億2222萬元得標，僅高出底價1038萬元，拆算每坪拍定單價約188萬元，跌破200萬單價，成為該豪宅公開紀錄以來最低成交價。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，昨日該豪宅法拍戶的坪數約131.32坪（包括1車位，約15.68坪），三拍底價為2億1184萬元，若一個車位價格400萬元，拆算每坪底價約179萬元。至於，本次能夠順利拍定，推測應與租約有很大機率可排除有關，而且現場總共吸引3封標單，顯示仍有人願意逢低撿便宜。

三拍底價低 逢低撿便宜

昨日開標現場前半小時僅零星幾位觀標人士，直到投標截止時間前10分鐘才有人投標，其中一組更是趁著截止時間前2分鐘才衝進去投標，該投標人私下表示以底價投標，主要是試試運氣，不過，該法拍戶最終由富益投資得標，溢價率約5%。

至於，外傳富益投資為上市建商宏普建設旗下公司，去電宏普發言人詹俊炫求證，他表示，該得標者非宏普旗下公司，也不是前十大股東，更不是宏普建設出手投標。

宏普建設澄清 非旗下公司投標

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，雖然此拍的拍賣條件從不點交改為點交，但實際上是否可以順利排除租約仍有疑慮，當事人仍可提出異議，對於投標人來說，搬2.2億餘元買一間不確定是否明確點交的房子，風險相當高，不過，由於底價距離市價有一定空間，在高風險高報酬的條件下，吸引投標人進場投標。

東森房屋研究中心副理于靜芳表示，「帝寶」過去向來是北市豪宅價格的風向球指標，實價揭露單價每坪落在270.9~298.2萬元，2013年7月交易每坪最高將近300萬元，曾稱霸全台豪宅寶座 。

不過，如今法拍拍定價格確定跌破每坪200萬元，也正式宣告該豪宅是繼「文華苑」、「輕井澤」等，另一個跌出200萬單價豪宅俱樂部的實例，甚至相較該豪宅最貴每坪298.2萬元，每坪跌掉百萬元，相當於跌掉一戶上億價值。但也有業者指出，因法拍屬特殊情況，建議當作個案來看。