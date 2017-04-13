避險情緒升溫 金價飆破1270美元

2017-04-13

地緣政治風險 帶動買盤湧入

〔記者盧冠誠／台北報導〕敘利亞與朝鮮地緣政治問題持續升溫，帶動市場避險情緒，在買盤湧入下，國際金價昨清晨以每英兩1274美元作收，單日大漲近20美元，漲幅達到1.58％。

台灣時間昨日傍晚6點，國際金價於平盤附近震盪整理，國內金市方面，銀樓每台錢飾金賣出價為4960元，直逼5000元大關，台灣銀行1公克黃金存摺售價1258元，1公斤黃金條塊要價約126.5萬元。

黃金分析師表示，近期地緣政治狀況，給予金價一定程度的支撐，但要重新挑戰1300美元整數關卡，仍面臨壓力，必須有新的事件刺激，才有利突破。

除地緣政治風險，元大黃金期信基金經理人潘昶安表示，4月23日法國總統大選首輪投票的不確定性，以及美國總統川普的減稅政策，遭逢阻力甚於醫改法案，恐將需要更長時間推動，將有利於黃金第二季再創波段新高。

至於美國聯準會（Fed）貨幣政策方面，潘昶安指出，近日聯邦公開市場委員會（FOMC）公布的會議紀錄顯示，官員開始討論縮減資產負債表的議題，此雖然不是立刻會面對的政策，但預期下半年對黃金的負面壓力將逐漸顯現。

潘昶安認為，整體而言，4月金價有望再創波段新高，但在今年黃金整體區間不是太大的格局下，建議投資人「買黑不買紅」較為有利。

央行2年期定存單 利率降至0.62％

而中央銀行昨標售300億元2年期定存單，吸引超過千億元資金搶標，投標倍數達3.45倍，得標加權平均利率也降至0.62％，月減2個基點（1基點為0.01個百分點），並略低於市場預期的0.63％至0.64％區間。

公股行庫資金調度主管指出，儘管市場認為中長期利率走揚的機率較高，但目前銀行資金去化壓力仍高，加上相關不確定籠罩，使得這次2年期定存單標售利率再度下滑。