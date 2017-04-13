避險情緒升溫 金價飆破1270美元
2017-04-13
地緣政治風險 帶動買盤湧入
〔記者盧冠誠／台北報導〕敘利亞與朝鮮地緣政治問題持續升溫，帶動市場避險情緒，在買盤湧入下，國際金價昨清晨以每英兩1274美元作收，單日大漲近20美元，漲幅達到1.58％。
台灣時間昨日傍晚6點，國際金價於平盤附近震盪整理，國內金市方面，銀樓每台錢飾金賣出價為4960元，直逼5000元大關，台灣銀行1公克黃金存摺售價1258元，1公斤黃金條塊要價約126.5萬元。
黃金分析師表示，近期地緣政治狀況，給予金價一定程度的支撐，但要重新挑戰1300美元整數關卡，仍面臨壓力，必須有新的事件刺激，才有利突破。
除地緣政治風險，元大黃金期信基金經理人潘昶安表示，4月23日法國總統大選首輪投票的不確定性，以及美國總統川普的減稅政策，遭逢阻力甚於醫改法案，恐將需要更長時間推動，將有利於黃金第二季再創波段新高。
至於美國聯準會（Fed）貨幣政策方面，潘昶安指出，近日聯邦公開市場委員會（FOMC）公布的會議紀錄顯示，官員開始討論縮減資產負債表的議題，此雖然不是立刻會面對的政策，但預期下半年對黃金的負面壓力將逐漸顯現。
潘昶安認為，整體而言，4月金價有望再創波段新高，但在今年黃金整體區間不是太大的格局下，建議投資人「買黑不買紅」較為有利。
央行2年期定存單 利率降至0.62％
而中央銀行昨標售300億元2年期定存單，吸引超過千億元資金搶標，投標倍數達3.45倍，得標加權平均利率也降至0.62％，月減2個基點（1基點為0.01個百分點），並略低於市場預期的0.63％至0.64％區間。
公股行庫資金調度主管指出，儘管市場認為中長期利率走揚的機率較高，但目前銀行資金去化壓力仍高，加上相關不確定籠罩，使得這次2年期定存單標售利率再度下滑。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 金價
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 豬哥亮對她有恩... 王彩樺談謝金燕兒身世之謎
- 女大生整脊整到下體出血 推拿師涉性侵判4年
- 前瞻計畫 鄭文燦、林佳龍：非獨厚綠營
- 雨勢下錯地方 嘉義2座水庫仍渴
- 星爵不認性感 表白雷神美隊
- 陳俊秀雙響 對倪仔「特別殺」
- 台鐵媒合訂票 隔4月才通知
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT selling out nation: Lee Ching-yu
- 建雙溪水庫 市府：近斷層憂潰堤
- 司改會議》人民將司法官直送評鑑 低空過關
- 聯合航空乘客掛彩 其實受傷可避免
- 新南向來台免簽 新增菲律賓
- 前進國際名校 薇閣高中國際班全壘打
- 空汙嚇人 空氣清淨空調對抗PM2.5
- 寇特羅素加盟《星際異攻隊2》 導演美夢成真
- 福隆沙雕季10年 造13公尺城堡
- 自由廣場》〈台灣女人說話〉白玫瑰仍未照到陽光
- 追可疑蛇行轎車 三重警不慎摔車滿身傷
- 進口蔬果查驗 日農藥殘留最多
- 大支打造MC小英 外媒驚艷
- 立院初審刑訴法修正草案》羈押審查程序 被告律師可閱卷
- 倒洪 挺吳中常委譙「佔著茅坑…」
- 取締中國漁船 擬布建紅外線、無人機
- 扮孕婦搶銀樓 警巡邏逮個正著
- 空氣清淨機升級美肌保濕
- 打高爾夫 射擊 賞螢 3校課程具特色
- 自由廣場》〈北社評論〉對「前瞻基礎建設計畫」的期許
- 外員山裝甲車營區 登錄歷史建築
- 「年輕人很會花錢」徐重仁被譙翻
- 俄否決安理會對敘化武攻擊決議
- 不忍「伊」傷心 川普轉念轟敘利亞
- 屏東國中小教師介聘 兼行政擬加分
- 【1258人次鳥友完成數鳥任務】永安、茄萣濕地開發 威脅「黑琵」生態
- 侵入私處喬尾椎 整復師另犯醫師法
- 平鑫濤患失智症 瓊瑤求他「最後一個忘了我」
- 「戒」不了的「旗」蹟 印地安人回主場止敗
- 《小檔案》員山人的共同記憶
- MILIYAH秘戀人夫 偷情照曝光急切割
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei mayor to invite Xi to Taipei Universiade
- 千年茄苳樹棲地 喜見湧泉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：避險情緒升溫 金價飆破1270美元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分