蘋果供應商地位不保 Dialog股價暴跌

2017-04-13

〔編譯盧永山／綜合報導〕蘋果供應商戴樂格半導體（Dialog Semiconductor）週二股價一度重挫36%，跌幅創逾16年來最大，因德國私人銀行Bankhaus Lampe分析師伊特根（Karsten Iltgen）警告，蘋果可能減少使用該公司的電源管理晶片，並將該公司投資評等由「持有」降為「賣出」。

伊特根發布研究報告指出，有「強烈證據」顯示，蘋果正在自行研發iPhone用的電源管理晶片，最快可能在2019年取代戴樂格的產品，因此將影響戴樂格的獲利，但影響程度還充滿不確定性，因現在還不知道蘋果會使用多少自製晶片。

週二在法蘭克福股市掛牌的戴樂格股價一度重挫36%，為2000年12月18日以來盤中最大跌幅，收盤下跌15.8%至40.30歐元，週三股價繼續走低。

蘋果供應商近來人心惶惶。蘋果4月3日通知英國繪圖晶片業者Imagination Technologies，稱接下來2年將不再使用後者的產品，導致該公司股價重挫61.6%。

伊特根表示：「我們認為蘋果正在慕尼黑和加州設立電源管理晶片設計中心，且業界消息指出，蘋果已僱用了近80名工程師，計畫最早在2019年就裝在iPhone裡。」

戴樂格供應iPhone和iPad用晶片，公司約74%的營收來自蘋果，全球員工約1300人，主要集中在英國。

但摩根士丹利和美銀美林對伊特根的分析提出質疑。美銀美林表示，蘋果最近僱用工程師可能是為了研發車用、娛樂系統和現有手機用產品。摩根士丹利則說， 戴樂格和蘋果將合作設計無線充電系統。