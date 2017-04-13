東芝賣半導體部門 威騰警告違約

2017-04-13

〔編譯王惠慧／綜合報導〕路透報導，威騰電子已向東芝發出警告，東芝分拆旗下半導體事業部門並出售，嚴重違反雙方合資協議，希望能進入獨家談判；報導指，此事將使東芝半導體出售案更加複雜化。

報導指出，威騰電子在4月9日一封措詞強烈的信件當中指出，東芝分拆出半導體事業部門「嚴重違反雙方的合資協議」，且強硬地表示，對於東芝這種「為所欲為」的舉動，威騰電子將爭取自身權益，不會坐以待斃。

此封信件雖並未提到任何法律動作，但可能讓東芝出售旗下「金雞母」半導體公司的過程變得更加複雜；東芝因另一家上月聲請破產的核能子公司西屋電氣已經灰頭土臉，預估年度淨損可能超過1兆日圓，外界視東芝半導體的股權出售計畫，將攸關東芝未來的存續。

威騰電子更進一步表示，東芝競標案的過程並未為利害關係人著想，因此威騰要求與東芝進行獨家談判；這封由威騰執行長米利根（Steve Milligan）署名寄給東芝董事會成員的信件中還提到，目前競標案的出價落在2兆至3兆日圓之間，已經遠高於原先分析師估算的1兆到2兆日圓。

威騰電子還批評，其他傳聞中的競標者對日本和合資公司而言，都是很有問題的，特別點名博通（Broadcom），指出基於威騰最近與博通的商業合作，對於東芝與該公司的合作深感憂慮。

報導消息來源指出，很有可能東芝正在考慮將候選名單減至4家，其中包括與私募基金銀湖（Silver Lake）合作的博通、威騰電子、SK海力士及鴻海；先前《華爾街日報》也曾報導，郭董打算出3兆日圓（270億美元）買下東芝半導體事業，被認為是想故技重施，提出遠高於其他競標者提出的價格，逼退其他競標者。