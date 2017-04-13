川普擬廢除陶德金改法案

2017-04-13

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普週二在會晤一群企業執行長時表示，目前正在檢討2010年實施的金改法案「陶德—弗蘭克法」，不排除刪除這項法律，並用其他法律取代。聯邦眾議院金融委員會主席亨薩林（Jeb Hensarlig）跟進指出，計畫在月底公布一項涵蓋廣泛的草案，對「陶德—弗蘭克法」進行大翻修。

川普週二出席由美國企業執行長組成的「戰略與政策論壇」時致辭表示：「對這間房間的銀行家而言，他們將會非常高興，因為我們正在進行大規模精簡，保留一些法條，但刪除很多，也許會刪除整部法律，用其他法律取代。」

白宮不能片面推翻「陶德—弗蘭克法」，因幾乎所有法條是由美國證交會（SEC）和聯準會（Fed）等獨立的監管機構執行。要對「陶德—弗蘭克法」進行全面翻修，須交由國會進行，但在某些情況下，監管機構可能有空間透過正式的規則制定過程來修改法條。

川普今年2月簽署行政命令，要求財長努勤與其他監管機構協商，對「陶德—弗蘭克法」的可能修法進行檢討，並提出檢討報告；檢討報告預計在6月公布，可能作為修法的藍圖。

聯邦眾議院金融委員會主席亨薩林隨後跟進指出，計畫在月底公布一項涵蓋廣泛、名為「金融選擇法」（Financial CHOICE Act）的草案，以對「陶德—弗蘭克法」進行大翻修。

這個草案將大大削弱消費者金融保護局（CFPB）的監管權力，局長將可被隨意撤換。該草案也將調整銀行業壓力測試的規則，鬆綁證券業監管，以協助企業籌措資金。

這項草案在聯邦參議院可能面臨嚴峻的挑戰，因民主黨參議員預料將全力反對，並堅守須獲得60位參議員支持，才能過關的門檻。