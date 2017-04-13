〈國際現場〉西門子和龐巴迪鐵路業務擬合併

2017-04-13

彭博報導，德國西門子和加拿大龐巴迪正在洽談合併2家公司鐵路及相關設備生產業務，一旦合併成功，將能因應來自中國日益強大的競爭。知情人士指出，2家公司合併成立新公司，預計市值將上看100億歐元（約106億美元），交易可能在今年內完成。

知情人士指出，2家公司將合併旗下列車製造及列車系統訊號業務，勢必將影響到中國鐵路公司中國中車在市場上的地位；此交易尚未正式敲定，相關合併動作將會面臨工會反對，同時也需要通過反壟斷機關的審理，西門子和龐巴迪皆拒絕回應此消息。

彭博報導，中國中車公司不斷在全球積極爭取訂單，除融資面的考量，此舉也有益於在歐洲市場面臨的挑戰，隨著政府不斷提倡減少碳排放和舒緩道路壅塞的情況，歐洲已成為鐵路成長最快的市場。

（編譯王惠慧）