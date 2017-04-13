〈台股青紅燈〉中國貪官到台灣
2017-04-13
中國保監會主席項俊波因涉及貪腐落馬，他是中共中央委員、正部級高官，且是一行三會（人行、證監會、保監會及銀監會）有史以來首個正職主席遭到調查，引發中國金融市場震動。這位中國貪官曾來過台灣，是馬政府時期推動兩岸金保會的對岸要角，也是國內保險業競相巴結的對象。但從金保一會到三會，國內保險業西進還是深陷虧損泥淖。
國內保險業前進中國是全數踢到鐵板。依最新年報數字，國泰金轉投資的國泰財產保險有限責任公司（大陸），實收資本額77億餘元燒到只剩21億餘元、陸家嘴國泰人壽保險有限責任公司也從70億餘元、帳面價值剩不到20億元；富邦金轉投資的富邦財產保險有限公司的實收資本額46億餘元，帳面價值已掉到10億元出頭。
新光金更慘，轉投資的新光海航人壽保險有限責任公司，實收資本額近22億元，燒光資本後，只能認賠出售25%股權給中國柏霖資產，讓出新光海航人壽主導權。
項俊波在保監會的這幾年，中國保險行業迎來史上最大的政策紅利期，但也造成事關保戶權益的保險資金面臨「脫實入虛」的龐大風險，一票貪官趁此上下其手。台灣業者最倒楣，沒撈到中國保險業「野蠻成長」的旁門利益，當要打貪加強監理時，卻早虧了一屁股。
（費特曼）
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