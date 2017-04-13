北韓一旦開戰 DRAM恐大缺貨

2017-04-13

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕隨著北韓發射導彈及核武試射威脅、美國航空母艦戰鬥群轉往日本海域，朝鮮半島緊張情勢升溫。財經網站Seeking Alpha報導，北韓局勢演變可能波及全球DRAM（動態隨機存取記憶體）供貨出現缺口。由於一旦戰事發生，超過一半的世界DRAM產能都在南北韓軍事緩衝地帶的非軍事區（DMZ）100英里內，包含南韓三星和SK海力士（Hynix）在內。

北韓情勢演變，恐使近期DRAM缺貨市況雪上加霜。Seeking Alpha報導指出，當前產業界分析師過度擔憂晶圓廠動工、晶片價格、美國DRAM大廠美光科技執行長將退休及啟動接班、日本NAND flash（儲存型快閃記憶體）大廠東芝標售等議題，卻忽略了地緣政治「黑天鵝」盤旋可能帶來的衝擊。

美國航母「卡爾文森號」戰鬥群8日已從新加坡駛往朝鮮半島海域，預計本週末將抵達。報導指出，依據過去經驗，亞洲發生地震、風災、海嘯等天災意外，都會影響到相關DRAM類股價格波動；這次北韓緊張情勢升溫，如果三星、SK海力士供貨受影響，反而可能使在台灣、新加坡、日本、美國都有廠房的美光科技意外受惠。

Seeking Alpha報導指出，目前籠罩在朝鮮半島緊張情勢的DRAM工廠包括：三星的南韓華城廠（Hwaseong）、海力士的南韓清州廠（Cheongju）、美光的日本廣島廠，各距離北韓平陽約122、191、491英里；北韓領導人金正恩一直對三星電子心存敵意，2013年甚至曾考慮把美國德州奧斯汀列為其對美飛彈攻擊的目標之一，以摧毀三星於當地的晶圓廠。

自2016年中以來，DRAM價格已上漲1倍，市調機構IHS Market預測今年全球半導體需求將增至1000億美元，較去年成長25%，且明年有望繼續擴增。上月，市場才傳出三星轉換18奈米製程、美光轉換17奈米製程的DRAM生產不順，使DRAM缺貨市況更雪上加霜。韓國投資證券預測DRAM、NAND價格有望繼續再分別漲18%、9%。