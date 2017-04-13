| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 財經

北韓一旦開戰 DRAM恐大缺貨

2017-04-13

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕隨著北韓發射導彈及核武試射威脅、美國航空母艦戰鬥群轉往日本海域，朝鮮半島緊張情勢升溫。財經網站Seeking Alpha報導，北韓局勢演變可能波及全球DRAM（動態隨機存取記憶體）供貨出現缺口。由於一旦戰事發生，超過一半的世界DRAM產能都在南北韓軍事緩衝地帶的非軍事區（DMZ）100英里內，包含南韓三星和SK海力士（Hynix）在內。

北韓情勢演變，恐使近期DRAM缺貨市況雪上加霜。Seeking Alpha報導指出，當前產業界分析師過度擔憂晶圓廠動工、晶片價格、美國DRAM大廠美光科技執行長將退休及啟動接班、日本NAND flash（儲存型快閃記憶體）大廠東芝標售等議題，卻忽略了地緣政治「黑天鵝」盤旋可能帶來的衝擊。

美國航母「卡爾文森號」戰鬥群8日已從新加坡駛往朝鮮半島海域，預計本週末將抵達。報導指出，依據過去經驗，亞洲發生地震、風災、海嘯等天災意外，都會影響到相關DRAM類股價格波動；這次北韓緊張情勢升溫，如果三星、SK海力士供貨受影響，反而可能使在台灣、新加坡、日本、美國都有廠房的美光科技意外受惠。

Seeking Alpha報導指出，目前籠罩在朝鮮半島緊張情勢的DRAM工廠包括：三星的南韓華城廠（Hwaseong）、海力士的南韓清州廠（Cheongju）、美光的日本廣島廠，各距離北韓平陽約122、191、491英里；北韓領導人金正恩一直對三星電子心存敵意，2013年甚至曾考慮把美國德州奧斯汀列為其對美飛彈攻擊的目標之一，以摧毀三星於當地的晶圓廠。

自2016年中以來，DRAM價格已上漲1倍，市調機構IHS Market預測今年全球半導體需求將增至1000億美元，較去年成長25%，且明年有望繼續擴增。上月，市場才傳出三星轉換18奈米製程、美光轉換17奈米製程的DRAM生產不順，使DRAM缺貨市況更雪上加霜。韓國投資證券預測DRAM、NAND價格有望繼續再分別漲18%、9%。

廣告
  • 近來朝鮮半島緊張情勢升溫，財經媒體Seeking Alpha分析，一旦爆發戰事，全球DRAM供貨恐受到波及。（法新社）

    近來朝鮮半島緊張情勢升溫，財經媒體Seeking Alpha分析，一旦爆發戰事，全球DRAM供貨恐受到波及。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： DRAM 北韓
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：北韓一旦開戰 DRAM恐大缺貨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.