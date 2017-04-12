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亞洲矽谷推動方案 聚焦6大面向

2017-04-12

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會昨召開委員會提出「亞洲．矽谷計畫推動方案執行進展與成果」報告，國發會副主委龔明鑫表示，持續就創新創業以及物聯網兩大主軸全力推動，並經過討論凝聚出台灣未來不能缺席的六大面向，包括AI人工智慧、物聯網資安、行動生活、自動駕駛、AR/VR以及新南向。

龔明鑫表示，台灣現在開始啟動六大面向，雖然相較其他國家有些慢，但我們不能缺席，未來如何在前瞻性技術開發與後段應用服務結合，就是我們現在要做的事。

對於新南向也被納入，龔明鑫解釋，「亞洲．矽谷」單純連結矽谷是不夠的，一定是「串連亞洲、連結矽谷」，東南亞市場就是一個外商看好的市場，在台灣透過示範性場域將解決方案做出來之後，如果應用到東南亞市場，就可以吸引更多外商一起合作；目前亞洲．矽谷執行中心已與外貿協會及新南向相關負責人洽談合作。

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  • 國發會副主委龔明鑫表示，「亞洲．矽谷」一定要「串連亞洲、連結矽谷」。（資料照）

    國發會副主委龔明鑫表示，「亞洲．矽谷」一定要「串連亞洲、連結矽谷」。（資料照）

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