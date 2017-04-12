挺自由貿易 三大組織聯手嗆川普
2017-04-12
G20財金首長會議前一週 表態反擊美保護主義
〔編譯盧永山／綜合報導〕國際貨幣基金（ＩＭＦ）、世界銀行及世貿組織（ＷＴＯ）等國際三大經濟組織首長，週一罕見的在德國首都柏林聚會並發布聯合報告，捍衛世界貿易帶來的好處，並反擊美國總統川普當選以來日益濃厚的保護主義。
這三大組織特別選在ＩＭＦ及世銀於華府召開二十國集團（G20）財金首長會議的前一週，發表這份強力捍衛多邊貿易主義的報告；報告指出：「一個以ＷＴＯ為中心的強大全球貿易體系至關緊要，當前維持這個爭端解決機制，也比任何時刻更為重要。」
這次會議是自川普去年十一月當選以來首度舉行。美國是ＩＭＦ和世銀的最大股東，這次會議將聚焦於川普會對它們採取何種新政策。總部位於日內瓦的ＷＴＯ，今年稍後將在阿根廷舉行部長會議，美國過去都在ＷＴＯ扮演主導角色，川普上任後卻不斷質疑這個組織的作用。
川普政府的貿易團隊上個月放話，未來可能不甩ＷＴＯ判決，僅捍衛有利於美國的貿易政策，主因是ＷＴＯ未能堅守公平貿易規則，忽視部分國家扭曲跨境商品與貿易流動的做法，因而衝擊他國的就業、工業及經濟成長。
但三大組織指出，從一九六○年到二○○七年全球金融海嘯前夕，持續發展的世界貿易使全球平均每年實質成長率約六％，全球金融海嘯後成長才明顯放緩；ＷＴＯ和其所形成的多邊體系更協助避免貿易戰。
ＩＭＦ主席拉加德表示：「貿易整合是提高成長和改善生活水準的最有力工具，且一直是全球成長和繁榮的引擎。」
三大組織也聯名呼籲各國政府動用教育、住宅計畫、更好的失業保險等一切手段，協助因為技術變遷、自動化、全球化引發的國際競爭而陷入困境的民眾。
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