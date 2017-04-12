中國野蠻拚半導體 併購、挖角加補助

2017-04-12

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國政府為發展半導體事業，已到了不擇手段的地步，缺人才就用高薪從台灣或南韓挖角，不然就透過入股併購，以迅速取得技術，且砸下巨資扶植自家半導體業者。美國政府報告警告，中國此舉將扭曲全球市場，並對高通、英特爾等大廠產生巨大威脅。

顧問業者貝恩（Bain & Co）統計，中國每年消費半導體逾一千億美元，占全球出貨量的三分之一，其中僅六％到七％是中國自製，其餘全靠進口。為了提高自製比重，降低對進口依賴，中國政府公布一項一五○○億美元的扶植半導體產業計畫，預定在二○二五年前，把中國製晶片的市占率提高到七成。

麥肯錫顧問估計，中國在逾十五省投資一三○座半導體製造廠，但因缺乏相關人才，只好向技術更先進的台灣或南韓挖角。業界指出，中國開出三年內保證年薪為原來五倍，或五年內保證年薪為原來七倍的誘人條件。

中國拉近技術差距的另一方式，就是透過政策規定，要求想進入中國市場的外國半導體業者，得與中國業者合資設廠；英特爾、三星電子等業者因此被迫在中國加碼投資或與中國業者合資。

中國政府也鼓勵國內業者加快海外併購速度，例如紫光集團曾想斥資二三○億美元併購DRAM大廠美光等，卻因動作太大，引起美國為首的西方國家提高警覺和阻擋，使中國想晉升為半導體大國的野心受挫；但在中國政府暗挺下，中國業者仍前仆後繼進行海外併購。

美國政府一月發布報告指出，中國對半導體產業巨額投資將扭曲市場，扼殺美國國內產業，蠶食美國的領先優勢，且還會危及美國國安。

產業專家也說，中國政府對國內半導體業者提供補貼，後果就是全球市場將充斥大量的中國製晶片，價格被砍到見骨，全數業者都會倒楣，這先前在鋼鐵、液晶顯示器、太陽能面板等產業都已發生過。