中國野蠻拚半導體 併購、挖角加補助
2017-04-12
〔編譯盧永山／綜合報導〕中國政府為發展半導體事業，已到了不擇手段的地步，缺人才就用高薪從台灣或南韓挖角，不然就透過入股併購，以迅速取得技術，且砸下巨資扶植自家半導體業者。美國政府報告警告，中國此舉將扭曲全球市場，並對高通、英特爾等大廠產生巨大威脅。
顧問業者貝恩（Bain & Co）統計，中國每年消費半導體逾一千億美元，占全球出貨量的三分之一，其中僅六％到七％是中國自製，其餘全靠進口。為了提高自製比重，降低對進口依賴，中國政府公布一項一五○○億美元的扶植半導體產業計畫，預定在二○二五年前，把中國製晶片的市占率提高到七成。
麥肯錫顧問估計，中國在逾十五省投資一三○座半導體製造廠，但因缺乏相關人才，只好向技術更先進的台灣或南韓挖角。業界指出，中國開出三年內保證年薪為原來五倍，或五年內保證年薪為原來七倍的誘人條件。
中國拉近技術差距的另一方式，就是透過政策規定，要求想進入中國市場的外國半導體業者，得與中國業者合資設廠；英特爾、三星電子等業者因此被迫在中國加碼投資或與中國業者合資。
中國政府也鼓勵國內業者加快海外併購速度，例如紫光集團曾想斥資二三○億美元併購DRAM大廠美光等，卻因動作太大，引起美國為首的西方國家提高警覺和阻擋，使中國想晉升為半導體大國的野心受挫；但在中國政府暗挺下，中國業者仍前仆後繼進行海外併購。
美國政府一月發布報告指出，中國對半導體產業巨額投資將扭曲市場，扼殺美國國內產業，蠶食美國的領先優勢，且還會危及美國國安。
產業專家也說，中國政府對國內半導體業者提供補貼，後果就是全球市場將充斥大量的中國製晶片，價格被砍到見骨，全數業者都會倒楣，這先前在鋼鐵、液晶顯示器、太陽能面板等產業都已發生過。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 蔣友青婚宴照曝光！新娘背景大有來頭
- 北韓最豪華酒店去除蘇聯風 重新開幕變這樣...
- 殺女友越判越輕 台大宅王關11年就可假釋
- 普立茲獎揭曉 獲獎關鍵「挑戰權威」
- 荷苞嶼修堤防 布袋貴舍里爭取納入
- 搖滾世大運 樂師線上教學
- 淡海輕軌圍籬 年底前撤除9成
- 退伍女官兵 首度加入週末戰士
- 「獨步」鬥雞獎座 王英信設計
- 離職員工連偷兩次 老闆第二次才發現損失逾300萬
- 你也愛喝星巴克嗎？ 這款最暢銷去年賣千萬杯
- 雄中校內選舉搞KUSO 「納粹」入政見
- 力行國小改建 投建築師公會協助
- 敘化武攻擊 美認定俄早知
- 大象背小象 40年溜滑梯復活了
- 24小時不關機 簡義倫找回中輟生
- 《謠言終結站》戒菸會變胖 總比吸菸好
- 德甲足球隊巴士遇爆炸 1球員受傷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》‘Passive’ Lee Ming-che response denied
- 粗暴拖離拒下機乘客 好萊塢群星怒責聯航丟臉
- 真有誠意？分58年賠695萬 屆時宅王已90歲
- 〈家庭診療室〉宗教信仰不同 戀情不受到祝福
- 《上班族停看聽》中年失業轉職成功
- 清潔隊一例一休增7千萬加班費 高市環局找錢
- 死者媽媽絕望：小老百姓能怎麼辦？
- 財神遶境 林明溱扶轎求改善財政
- 自由談》一句來，一句去
- 世青西點賽 經國學院簡如怡奪台灣冠軍
- 孫其君好肌情 劉品言幫解釦
- 社論》連人道之門都不留一條狹縫
- 小一報到在即 實驗小學成新寵
- 未搭配專用硬質床墊 嬰趴睡芬蘭嬰兒床悶死
- 波西慘被爆頭 巨人捕蛇不樂
- 日治清水街役場宿舍 爭列歷史建築
- 花蓮4.0地震 最大震度1級
- 部落大學校長 賴清德擬不續任
- 勒令停工又偷挖 基隆翠湖地主送辦
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
- 《裝追蹤器》「科技香蕉」會抓賊
- 緋聞纏身 童仲彥吳志剛成焦點
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中國野蠻拚半導體 併購、挖角加補助
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分