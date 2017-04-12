黃崇仁：沒專利授權 中發展DRAM難
2017-04-12
〔記者洪友芳／新竹報導〕台灣DRAM（動態隨機存取記憶體）產業過去都跟國外大廠技術授權，沒有技術就無法量產；力晶集團創辦人黃崇仁直言，DRAM廠有技術與專利問題，中國要得到美光或韓系廠商直接技術授權很難，中國若沒有原廠技術授權，將冒著侵權風險，難以生產DRAM。
工研院早期曾自行研發製造DRAM的「次微米製程技術發展計畫」，一九九四年底成立衍生公司世界先進，目標就是實現台灣的DRAM自有生產技術，但受限DRAM市場大起大落，世界先進轉型晶圓代工後才轉為獲利。
力晶在DRAM業曾風光一時，但因PC產業盛極而衰，標準型DRAM跟著供過於求，金融海嘯後、二○一二年初，力晶技術夥伴日商爾必達因DRAM價格崩盤破產，力晶也因累計積欠銀行上千億元債款，淪落到被迫下櫃與財務紓困公司；近幾年轉型晶圓代工，才轉虧為盈。
黃崇仁分析，既有的DRAM廠設備已折舊攤提到一定階段，成本較新進入廠商低，新進入廠商除了投資龐大與成本差異外，DRAM廠還有技術與專利的問題，中國要得到技術原廠美光或韓系廠商直接授權很難，若沒有原廠授權，又不能竊取商業機密，將不能生產DRAM。
黃崇仁直言，儘管中國政策積極透過資金補貼扶植半導體業，但補貼是有限度的，絕對不可能生產兩顆DRAM就補貼一顆。至於中國大舉挖角台灣記憶體產業人才，他認為這確實是很嚴重的問題，在台灣政府、美光都已重視問題，美光甚至積極展開法律措施因應，相信會有嚇阻效果。
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