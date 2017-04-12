美光併購前涉竊密投中 5前華亞科主管交保
〔記者洪友芳、鄭淑婷／綜合報導〕農曆年後市場盛傳，有中企高薪惡性挖角記憶體大廠美光收購的華亞科員工，人數超過百人。美光法務主管Joel Poppen昨在官方網站部落格首次發文證實，已對涉嫌竊密的行為訴諸法律；據了解，桃園檢方獲報後已在二月發動搜索約談，將張姓等五名華亞科前高階主管交保候傳並限制出境。
機密交紫光 5人限制出境
美光（Micron）去年以新台幣一三○○億元併購華亞科，卻發現有工程師被中國紫光集團挖角、帶走公司機密文件，涉及商業間諜案，憤而對離職員工提出違反營業秘密法等告訴。
桃園地檢署企業犯罪專組張書華主任檢察官、檢察官陳貞卉經密集監控蒐證，今年二月指揮桃園市調查處兵分多路執行搜索，查扣張姓等五名華亞科前高階主管及工程師的行動電話、筆記型電腦、存摺、電磁紀錄等資料，並傳喚張男等人到案，訊後諭知卅萬元到八十萬元不等金額交保，全數限制出境。
檢方指出，華亞科在被併購前，張男等人於離職前涉嫌以不正當方式取得華亞科的營業秘密資料，之後跳槽到中國紫光旗下的子公司任職，將華亞科的營業秘密資料攜至中國使用，藉此獲得台灣薪水三倍以上的報酬，全案仍持續擴大清查中。
前高層挖牆腳 傳接觸上百人
美光（Micron）為防堵中企惡性挖角，三月初全面接手華亞科後，就進行薪資調整，最大調幅三成；但仍傳出跳槽到中國紫光的南亞科前高層回台挖角，手中甚至有完整的工程師名單，透過電話或微信一一聯絡，傳接觸上百名工程師。
美光一直對此傳聞低調，但昨法務主管Joel Poppen首度在官網證實已採取法律行動。發文指出，「台灣的刑事檢察官已經針對涉嫌竊取與濫用美光智慧財產的案件，進行持續性的調查，並在近期逮捕數名嫌疑人；美光全力配合台灣法務部調查局及美國聯邦調查局等兩個主管機關，並對這些執法行動予以支持」。
美光強調，積極保護公司的智慧財產，如果有人或公司企圖竊取美光的技術，而非經由授權的方式取得，無論他們身在何處，美光會採取所有法律與適當可用的途徑，來防止、偵查並懲戒這種行為。
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