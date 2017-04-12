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台幣強升 央行國外資產連三減

2017-04-12

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行昨公布三月資產負債表，占資產比重最大宗的國外資產連三月下滑至十三．四四兆元，若與去年底相比，減少近七千億元，主要是反映新台幣匯率升值的影響，導致以台幣計價的資產規模下滑。

央行持有的國外資產包括黃金、存放國外銀行業、外幣有價證券等，三月底占總資產比重逾八成；而新台幣第一季表現強勁，單季升幅達六．四％，創九年來單季最大漲幅，僅次於二○○八年第一季狂升六．七％。

Fed將持有債券至到期 減輕衝擊

對於美國聯準會（Fed）打算縮減資產負債表規模，財經官員認為，即使採取行動，應該也不至於主動賣出持有的債券，而是採取到期不再投資的方式，以減輕對市場的衝擊。

聯邦公開市場委員會（FOMC）上月會議紀錄顯示，多數Fed決策官員支持未來縮減規模約達四．五兆美元的資產負債表；財經官員指出，Fed明、後年到期的債券還蠻多的，可能採取較smooth（平穩的）方式來縮減資產負債表規模。

除了Fed，日本銀行（日本央行）總裁黑田東彥昨亦針對資產負債表相關議題發表談話；他說，雖然現在要講如何處理資產負債表中的公債，還為時過早，但仍可在維持市場穩定的情況下，採取合適的政策措施，包括降低資產負債表規模。

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