三寶授信案 永豐金遭重罰千萬

2017-04-12

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金對三寶建設授信案，金管會昨決議開罰一千萬元。金管會指出，永豐金對海外孫公司（ＧＣ公司）辦理授信監督管理，確有多項缺失，包括「借款人沒有實際營業，卻給予鉅額貸款」等，因此依金控法開罰一千萬元，並要求永豐金檢討以海外孫公司放款的必要性。

金管會要求檢討孫公司放款及設立

對此，永豐金表示，該案目前還款正常，預計最快上半年標的物處分完成後，即可回收所有債權，對於裁罰將虛心檢討改善。

永豐金員工去年底檢舉，永豐金租賃子公司轉投資的海外子公司ＧＣ，也就是永豐金的孫公司，涉及超貸給三寶建設董事長李俊傑的私人投資公司。該案受到立委關注，指該公司無營運、無財報，為何能向永豐金借款幾十億元，要求金管會全面徹查。

根據金管會統計，永豐金貸放給三寶及相關公司的金額，截至去年底尚有四十三．七七億元，無擔保部分高達四十三．○五億元，比重達九十九％。

金管會銀行局主秘陳妍沂表示，永豐ＧＣ公司共有七大項缺失，包括「對於沒有實際營運的公司，董事會卻核給鉅額授信，且有董事兼任交易管理委員審議授信案，卻未能善盡監督管理」；「借款戶沒有營業收入，提供自行開立發票做為動用額度依據，永豐ＧＣ未查證發票真實性」；「未確實審核借款用途，借款用途與資金流向不符」；「持續增加授信額度，未加強債權保障，反而更換品質不佳的擔保品」；「借戶未依承諾如期還款，卻未採債權保全措施」等。

陳妍沂指出，永豐金未能落實內稽內控，顯有缺失，因此核處新台幣一千萬元，「若永豐金不予以改正，可對同一事實或行為連續處罰，直到缺失改正為止」。

另外，金管會要求，永豐金須檢討組織架構的妥適性，明明已有租賃子公司，為何還要再轉投資孫公司？如此層層架構反而管理不易；根據統計，永豐金旗下孫公司多達二十四家，宜檢討是否整併。