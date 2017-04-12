當沖降稅至0.15％ 最快月底上路
2017-04-12
立院三讀通過 施行一年再檢討
〔記者楊淳卉、陳永吉／台北報導〕為提升台股量能，立法院昨三讀通過「證券交易稅條例修正案」，當沖稅率自現行千分之三減半降至千分之一．五。財政部表示，該修正案經總統公布生效後即可施行，預估最快四月底適用，施行一年，之後再適時視證券市場的需求予以檢討。
對此，券商公會理事長簡鴻文昨表示，在台股量能長期低迷的非常時期採行非常手段，可為投資人及市場注入強心針；他並表示，相信法案正式公告後，將吸引短期資金挹注，增加市場流動量兼具造市效果，帶動大盤整體成交量，預期台股可望延續價量齊揚的多頭行情。
財政部長許虞哲表示，估計當沖交易的證交稅稅率降為千分之一．五後，一年稅損約三十七．五億元，但證券市場日均成交值增加一百億元以上，即可彌補降稅後的稅收損失，並可提升股市動能。
金管會預估，當沖降稅實施後，當沖在集中市場的成交值占比，將從目前的十％提升至十五％；當沖在櫃買中心的占比，亦將由現行的十五％來到二十二．五％。當沖降稅實施後，集中市場及櫃買合計的台股量能可增加兩百五十億 元。
簡鴻文指出，就中長期來看，仍有必要儘速檢討我國個人股利所得稅制，導向與國際接軌、公平務實的合理稅制，以穩定市場籌碼且擴大市場規模，讓台灣股市能更健全發展。
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