大同委託書徵求戰開打 公司派動員14大券商

2017-04-12

〔記者李靚慧／台北報導〕大同（2371）的董事候選名單之爭暫時告一段落，委託書徵求戰正式開打，大同公司委託2大委託書徵求通路及14大券商，以鋪天蓋地之姿，積極徵求委託書；另一方欣同投顧卻僅透過福邦證券徵求委託書。

大同公司將在5月11日舉行股東常會，並進行董事改選，經由法律程序，市場派敗部復活，取得2席董事及1席獨立董事提名候選人資格，大同公司雖然對此結果提出抗告，但此次董事改選，公司派9名候選人必須與市場派3人共同競爭。

為了爭取勝選，大同公司派撒下天羅地網，與全通、長龍二大會議顧問公司合作，並與中信銀、永豐證、統一證、元大證、國票、日盛證、台新銀、宏遠證、亞東證、康和證、富邦證、凱基證、群益及華南永昌證券等14家券商合作，積極徵求委託書。

市場派欣同投顧方面，共有3名徵求人，包括虞金榜、徐金藍、大同前10大股東之一的陳麗卿，委託徵求機構僅有福邦證券，新大同及鄭佳佳提名候選人資格雖遭排除，但仍透過聯洲企管徵求委託書。