電競產品當紅 微星、技嘉爭鋒

2017-04-12

〔記者陳柔蓁／台北報導〕電競大廠微星（2377）、技嘉（2376）即將在五月全球資通訊（ICT）重要展覽「國際電腦展（Computex）」推出新品，微星推出迷彩系列，技嘉則是GeForce與Sabre，目前電競產品分別對微星營收佔85%、對技嘉佔5%。

微星三月營收87.86億元，月增20.3%，年增7.08%。微星在全球贊助15個電競戰隊，每季都推出新品，近來逐漸經營電競桌機有顯著的爆發性成長，主機板AMD Ryzen7、顯卡1080與1050都有順利帶起換機潮，第二季能見度高，公司目標全年全產品線成長兩成以上。

技嘉3月營收43.07億元，月減8.88%，年減11.6%，技嘉表示，呈現月減主要是伺服器客戶在2月拉貨力道猛烈，3月停止拉貨所致，伺服器對第一季營收貢獻15%，而年減係搭載英特爾kabylake平台的主機板還未放量，期待接下來AMD推出Ryzen5能給予主機板新動能。

顯示卡方面，3月賣出28萬片，較上月270萬片小幅增加；第一季累計營收133.3億元，年增1.79%，孫國仁認為，整體電腦市況健康和緩，第二季未明朗，對全年展望審慎樂觀。技嘉持續發展電競品牌「AORUS」系列，負責該專案的協理林英宇觀察：PC已經從無所不能，爭取走向利基型商品，技嘉的目標是打造玩家的「電競生活圈」，希望讓電競延續玩家對技嘉的產品信任度。