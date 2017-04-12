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譜瑞3月營收高 Q2續看好

2017-04-12

〔記者卓怡君／台北報導〕因新款iPad出貨帶動，譜瑞-KY（4966）3月合併營收為歷史次高，月增12.2%，年減4.4%，首季營收僅小幅季減4%，法人預估，雖然第二季PC與智慧型手機產業進入淡季，但譜瑞在iPad新品、Type-C高速晶片等產品出貨支撐下，第二季營運可望增溫，季增4-10%。

譜瑞去年交出亮麗成績，全年EPS高達18.52元，年增21%，今年發展備受期待，公司對於第二季看法樂觀，法人看好譜瑞下半年新品成長動能，包括eDP TCon、SIPI介面驅動IC、觸控IC、Type-C等新品帶動下，優化產品組合，帶動毛利率與獲利同步上揚。

譜瑞表示，因NB與中國手機客戶需求強勁，有助於今年各大產品線健康成長，其中過去用在高階智慧型手機的LTPS面板，隨著亞洲LTPS面板產能開出，未來筆記型電腦與平板電腦將採用，也可望帶動未來相關IC出貨快速成長。

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