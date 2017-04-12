太陽能股價溜滑梯 Q1本業難獲利

2017-04-12

〔記者張慧雯／台北報導〕由於3月中國太陽能市場搶裝潮並未如預期顯現，使得今年第一季全球太陽能需求低於預期，而太陽能股近來頻頻走低，股王碩禾（3691）昨（11）日大跌26元、收在254元，茂迪（6244）也下跌0.75元，來到27.25元，茂迪更公告今年1-2月累計稅後每股虧損為1.1元，法人分析，太陽能股首季本業要獲利「很難」。

從營收面來看，碩禾3月營收7.95億元、月增率為32%，茂迪3月營收18.54億元、月增率24.67%，中美晶（5483）3月營收51.45億元、月增率17.4%，綠能（3519）3月合併營收9.3億元、月增率8.7%，昇陽光電（3561）3月營收4.59億元、月增率為2.32%，達能（3686）3月營收為0.65億元、月減率為16.19%。

雖然多數業者3月營收成長，但法人認為，從營收數字來看增減其實已不準，畢竟營收增加與獲利成長現在已非「正比」，更有可能是「賣越多虧越多」，綠能、新日光等大廠都表示，「將選擇性地把虧錢業務慢慢收掉、轉型」，昇陽光電則宣布切入水上型太陽能發電系統。

新日光也表示，將持續增加技術層次較高、獲利較佳之高效單晶PERC產能，以區隔市場、跳脫多晶供應鏈非理性的殺價競爭；中長期來看，隨著新日光台灣新增200MW模組產能開出以及全球系統電站擴大建置，新日光整體轉型效益應可逐步顯現。

元晶（6443）則宣布於屏東大慶工業區設太陽能模組廠，第一階段產能為550-800MW，若業務推展順利，第二階段擴充完成後，最終產能將達2GW，為台灣產能最大、自動化程度最高的先進太陽能模組廠。

也有業者樂觀指出，雖然目前市場需求相對平淡，但在中國光伏補貼到期日為第2季底的明確目標下，市場預估4月中旬的中國太陽能展後，將有望帶動需求熱潮與價格回溫。