華邦旺宏股價超車
〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體廠華邦電（2344）、旺宏（2337）受惠NOR Flash漲價的利多題材，近期股價飆漲，近月分別上漲達四成與六成，股價均超越不動如山的聯電（2303），受半導體業矚目；相較旺宏還處於虧損與二度減資，有人為聯電股價叫屈，認為市場欠聯電一個公道。
漢磊、嘉晶也高過聯電
聯電淨值高達17.74元，是這三家半導體廠之中最高者，此波半導體股價漲風中，只有聯電股價文風不動，其他如二線的漢磊（3707）、嘉晶（3016）也都漲翻天。
華邦電主要產品包括利基型DRAM、NOR快閃記憶體及行動記憶體，近三年持續小有獲利，去年稅後淨利31.4億元，每股盈餘0.81元，繼前年配發股利0.1元之後，今年將配發0.6元股利；去年華邦電股價約在10元上下遊走，近月受惠NOR Flash漲價的利多題材，今年營運預期樂觀成長，激勵股價持續攀升，一舉超過17元，創下12年多以來的高價。
旺宏因購買茂德12吋廠，致使折舊成本提高，加上記憶體跌價，已連續虧損4年半，直到去年下半年才連續二季轉虧為盈，全年則還小虧。
旺宏今年營運基本面看好，主要因已無鉅額折舊攤提費、目前NOR Flash供不應求，價格逐季上漲可期，今年預期獲利更為成長，加上減資有利提升每股淨值達10元票面值之上，帶動股價飆漲，近月漲幅達六成，昨收13.65元，為近5年新高。
反觀聯電，昨收盤價12.15元，不僅股價落後華邦電、旺宏，也不及6吋的二線代工廠漢磊的15.85元、甚至已下櫃的力晶；聯電去年每股盈餘1.08元，擬配發股利0.5元，相較旺宏、漢磊還處於虧損期，業界認為，聯電股價顯得委屈；不過，也有人認為聯電在晶圓代工產業中，前有強敵台積電（2330）、韓國三星，後有中芯等追兵，本身製程技術殺價競爭大，市場屬性與正處於供給缺口的記憶體產業不同，無法相提並論。
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標題：華邦旺宏股價超車
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