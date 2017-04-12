台股青紅燈》沖來沖去沖成仇

2017-04-12

股市投資人十之八九是輸家，這是指短線投資；若是再縮短為當日沖銷，要找到贏家，恐怕比登天還難。如果，政府設立金融市場的目的，不是讓投資人將資金做長期投資的應用，而是想擴大股市交易量，來解救券商及其從業人員，不如開放賭場比較有效。

當沖降稅，而一般的交易稅率不變，是非常奇怪的思維。首先，政府應該鼓勵長期投資，現在不僅股利併入個人綜合所得，還額外課徵二代健保補充保費，實質稅率之高，可列入全球領先群。這不僅無法鼓勵投資人買進股票，甚至還可能造成內資變成假外資，根本不是市場常態。

再者，當沖降稅固然可以吸引一些短線客，增加市場成交量，但是，再低的稅率也必須要低買高賣才有賺頭，而且幾乎要百發百中，若是十次當沖有一次大虧，可能就損及老本了。問題是這樣的高手哪裡找？

賭場上最後的贏家，往往是莊家，因此當沖降稅後，絕大多數的當沖客必定多虧少贏，最終都將被淘汰出局。如此一來，短線上衝出的量，也會很快縮回原來的狀態，不同的是股海多了些冤魂罷了。

尤其，台股近萬點了，如果投資人還不想進場，再怎麼低的稅率恐怕都不會想買股票，政府運用租稅手段把這些人引誘到股市的目的是什麼？真的令人想不通。

（多哥）