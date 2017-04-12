聯準會「變焦」 葉倫：力保經濟成長動能
2017-04-12
〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席葉倫週一在密西根演講時表示，Fed的任務已經從金融海嘯後全力復原經濟，轉變為如何維持經濟成長動能。她表示，我們應站在曲線的前端，而非在後不停的追趕數據，「我們不希望過快升息的結果，可能導致經濟衰退」。
不希望過快升息 導致經濟衰退
葉倫週一在密西根演講時指出，「過去，我們不得不踩著油門，試圖帶給經濟各式各樣的刺激」，她表示，在現階段Fed希望為經濟注入新的活力，但並不是要猛踩加速器。
葉倫及其他Fed政策官員的目標，是希望在充分就業以及通膨達2%左右的情況下，在今年內緩慢地稍微收回過去對經濟的支撐，政策官員皆表示，在今年3月升息一次之後，今年還將會有另外2次的升息。
聯邦公開市場委員會（FOMC）3月政策例會的會議紀錄顯示，多數政策官員支持在今年晚些時候開始，縮減規模達4.5兆美元的資產負債表，逐步改變在經濟衰退和復甦期間大規模的購債計畫。
葉倫在回答問題時表示，「現在的政策立場更為恰當，可以稱之為中立」，她表示，預計經濟將持續以適當的腳步獲得增長，且逐步提高利率，可以讓我們達到最終的政策目標。
在就業和通膨方面，葉倫表示，目前美國失業率為4.5%，稍微低於他們認為可以持續維持的失業率水準；另外，她估計，「通膨仍稍微低於2%水準」。
擔憂國會提案 威脅央行獨立性
葉倫在這場75分鐘的談話當中，重申她過去的立場，表示人口變遷和生產力下降正阻礙美國經濟，另外她也表示，嚴格的銀行監管將讓金融體系變得更加安全，並表示目前國會的一些提案將威脅到美國央行的獨立性。
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