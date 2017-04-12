Fed升息風起 亞洲國家債務成隱憂

2017-04-12

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，自1998年亞洲金融危機和2008年全球金融海嘯後，20年來亞洲國家的債務已堆積如山，隨著美國聯準會（Fed）持續調高借貸成本，中國、南韓等亞洲國家的債務將成一大隱憂。

亞洲國家的債務集中在企業、銀行業、各級政府和家庭，使得各種資產價格飆漲，並出現巨大泡沫。標準普爾信評預估，2021年亞洲將有近1兆美元企業債到期，63%是以美元計價，7%是以歐元計價。因此，隨著Fed持續升息，這些債務將成為一大隱憂。此外，亞洲還面臨中國成長放緩、大宗商品價格波動和匯率劇烈震盪等風險。

中國債務占GDP258%

目前中國整體債務占GDP的258%，遠高於2005年的158%。中國政府今年已將抑制過度信用和槓桿操作列優先工作，儘管進展緩慢。

中國債務主要來自企業，部分國有企業的債務尤其驚人，甚至被稱作殭屍企業。中國地方政府的借貸、銀行業資產負債表外借貸和影子金融體系的借貸規模也令人憂心。中國現在已出現諸多警訊，包括企業債務違約數量升高，標普首度調降中國地方政府融資平台信評等。

南韓家庭負債高達1344.3兆韓元（1.2兆美元），已傷害該國的民間消費。南韓政府憂心，隨著Fed持續升息，低收入家庭可能無法償債。根據統計，2015年南韓家庭負債占可支配收入比達169%，居經濟合作發展組織（OECD）所有會員國之冠，遠高於OECD會員國平均的129%。

此外，日本整體債務為GDP的逾2.5倍。不過，日本擁有龐大海外投資和國內資產，多數企業債和政府公債都是以日圓計價，因此資本外流的風險較低。澳洲的家庭債務占收入比升至創紀錄的189%，多半是房貸。