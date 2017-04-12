日銀總裁首度表態：升息或縮表來退場QE

2017-04-12

黑田有信心順利退場

〔編譯王惠慧／綜合報導〕日本銀行總裁黑田東彥週二於參議院表示，對於退出寬鬆政策有信心，雖然為時尚早，但他首度提到量化寬鬆（QE） 政策退場細節，包括升息或縮減資產負債表等具體做法。

黑田東彥週二於參議院財政金融委員會上回答藤卷健史的提問，藤卷健史為日本反對黨議員、億萬富豪投資人索羅斯（George Soros）前顧問。黑田東彥表示，現在談QE退場還為時過早，但對於順利退出寬鬆政策的機制深具信心。

日銀態度出現轉變

黑田東彥指出，關於目前寬鬆政策的退場機制，「日銀有各種政策工具，能夠確保市場的安定性，同時也將參考當時的經濟、物價等情況做出反應」，他也提到幾種具體的方式，例如償還公債、各種公開市場操作、升息或縮減資產負債表。

路透報導指出，日銀在2014年擴大寬鬆政策，將以年增約80兆日圓速度增加貨幣基數，目前則對此目標稍微放鬆，改為專注在控制長、短期利率；經濟學家也曾表示，調高存款準備率，對日銀而言也是相對簡單的做法，能順利結束寬鬆政策。

瑞穗證券經濟研究員宮川憲史指出，「我認為黑田東彥的演講內容已經開始出現變化，意味著他可能逐漸意識到QE退場的這件事，也許他對國內物價水準有信心，或者他只是想避免被批評，讓日銀看來像是都還沒準備好」。