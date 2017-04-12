區間震盪 台幣小升0.2分

2017-04-12

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨日呈現區間震盪格局，終場以30.65元兌1美元作收，小升0.2分，結束連續7個交易日貶值走勢，台北及元太外匯經紀公司總成交量為10.71億美元。

外匯交易員表示，國際間地緣政治風險升溫，提供國際美元一定程度的支撐，但出口商也順勢拋售美元，導致新台幣缺乏明確走勢，靜待新的方向指引。

外匯交易員指出，外商銀行近期雖然以回補美元為主，但未見資金大幅匯出的情況，考量近期不確定性因素仍多，以及銀行間交投保守、謹慎，新台幣短線呈盤整格局機率高。