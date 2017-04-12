趨勢科技 打造AI平台

2017-04-12

〔記者廖千瑩／台北報導〕資安大廠趨勢科技昨宣布，將攜手國家實驗研究院合作啟動人工智慧加速計畫，打造「T-brain」機器學習智慧運算分析平台，盼藉此建構台灣在AI人工智慧正向發展的生態圈。

科技部長陳良基先前表明，將爭取50億元經費發展廣義人工智慧（AI），由於國研院是科技部轄下財團法人，此次與趨勢合作的計畫是否包含在內，國研院長王永和說，50億元經費還沒真正投入，此次合作也無涉50億元經費。

趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦說，近年來人工智慧技術與應用的快速發展，趨勢將積極布局在AI人工智慧研究與人才培育，去年開始建構平台，並攜手國研院國網中心，要讓台灣在人工智慧發展不缺席。

王永和則說，此次與趨勢合作打造的人工智慧加速計畫，打造「T-brain」平台，將透過產官學研等資源在平台的整合，協助強化台灣人工智慧發展。