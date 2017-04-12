長榮全新4彩繪機 串連中日韓6航點
〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空宣布今年上半年將推出4架全新主題彩繪機，長榮航表示，長榮航空彩繪機自2005年起，為超過千萬名的旅客創造美好的飛行回憶，而全新4架主題彩繪機，連結中、日、韓共6個航點，將會為更多旅客帶來更多美好的回憶。
長榮航今年上半年推出的4架全新主題彩繪機，包括已亮相、以酷企鵝為主角，從台灣飛往福岡、首爾的「郊遊機」，有眾多三麗鷗角色，前往虹橋、羽田的「夢想機」外，即將亮相的「派對機」，以歡樂派對為設計理念，也是集結三麗鷗角色帶旅客航向虹橋、羽田；「友誼機」更將再次邀請三麗鷗的Hello Kitty擔綱主角，從台灣飛向大阪，以及彩繪機新航點沖繩。
長榮航表示，第一代長榮航空Hello Kitty彩繪機在2005年10月開始上線服務，2011年10月起，8架第二代長榮航空彩繪機也乘載著三麗鷗經典角色，陸續加入天空飛行的行列。
長榮航空彩繪機除廣受旅客喜愛，亦獲國際肯定，去年曾榮獲英國《每日郵報》「全球八大最驚艷彩繪機」及美國著名旅遊雜誌Global Traveler「卓越原創服務大獎」的殊榮，近日更獲知名媒體CNN譽為「全球最佳彩繪機設計」之一。
彩繪機嘉年華連3天
為慶祝4架全新彩繪機陸續亮相，長榮航空將於4月14日至4月16日在信義區香堤大道與廣場，舉辦「長榮航空彩繪機嘉年華」。長榮航指出，彩繪機嘉年華以《歡迎登機，快樂一起飛》為主軸，現場有4大彩繪機體驗館及長榮航空機艙體驗館，民眾可實際體驗皇璽桂冠艙、菁英艙，以及經濟艙，搭配彩繪機服務用品與專業人員的親切解說，讓民眾在地面也能感受長榮航空彩繪機的空中魅力。
另外，4月15日更盛大邀請三麗鷗超人氣角色Hello Kitty、丹尼爾、酷企鵝、KiKi LaLa及美樂蒂親臨現場，與長榮航空的空服員攜手進行主題大遊行與表演。
長榮航強調，彩繪機嘉年華現場將送出超過萬件限量可愛贈禮，消費者並有機會贏得彩繪機免費機票。
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