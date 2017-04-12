財務重點專區 95家上市公司上榜

2017-04-12

〔記者陳永吉／台北報導〕興航無預警解散，主管機關一度認為「財務重點專區」沒有發揮功效，要求證交所針對財務重點專區進行宣導及補強，其中第一階段財務重點專區調整3月已經正式上線，第二波調整預定今年首季財報出爐後上線。

證交所財務重點專區的首波調整，是新增「指標1~9名單彙總（依公司代號排序）」、「指標1~9名單彙總（依符合指標數量排序）」，主要是有指標名單的彙總，將方便投資人直接點選，知道所有列入財務重點專區的公司有哪些，並利用「公司代號」及「符合指標數量」兩種方式進行了解。

根據指標1~9名單彙總顯示，目前共有95家上市公司列入財務重點專區中，其中符合9項指標中的5項，就有華上（6289）、中視（9928）等6家公司；符合4項指標的則有倫飛（2364）、威致（2028）等7家公司。

不過值得注意的是，目前在財務重點專區內的公司，包括有瑞昱（2379）、康控-KY（4943）、台鹽（1737）等印象中的績優公司，其中瑞昱是因為3月份資金貸與他人餘額占最近期財務報告淨值比率達30%以上被列入；康控則是因為短線漲幅過大，最近30日內同時符合本益比為負值或60倍以上、股價淨值比6倍以上、公布注意股票，而被納入指標九；台鹽則是董監連續3個月持股不足被列入。

證交所表示，財務重點專區第二波的優化，將在各指標中，於財報出爐後增加新增及剔除的名單，方便投資人了解，預計新的調整可望在5月上線。