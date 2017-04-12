證交所增「玉晶光條款」 虧3年後大賺要實審
2017-04-12
〔記者陳永吉／台北報導〕證交所本週修改「上市公司財務業務平時及例外管理處理程序部分條文」，其中新增「最近3年連續虧損，且當期稅前淨利較去年同期增加數占財務報告所列示股本達30%以上者」，而此條文修改後，目前似乎只有玉晶光（3406）適用，被市場稱為「玉晶光條款」，不過證交所表示，一家公司由虧轉盈，證交所也需要了解原因，並非針對單一公司進行條文修正。
玉晶光虧3年後大賺要實審從2013年開始虧損，直到去年第三季才轉虧為盈，剛好符合連續虧損3年，且去年第四季玉晶光稅前淨利3.11億元，相較前年第四季虧損1.53億元，來回超過4.64億元，以玉晶光股本9.98億元估算，稅前淨利增加數超過股本的40%，完全符合新修改的條文內涵。
證交所表示，上市公司一旦符合「證交所對上市公司財務業務平時及例外管理處理程序」，則該公司財報將列為實審對象，另外會視實際需求，看是否要求該公司每個月10日之前公布高流動資產、短期借款及一年內到期的長期負債及借款等財務資訊。
營收較同期差太多也查
此外，此次修正的條文還有兩條是針對營收而來。其中若上市公司當月或累計營收較前期或去年同期成長、衰退比率偏高，其變動無合理原因；或當月大幅修正當期或以前各期營收者，證交所將提出查核報告，報請主管機關處理；另當季營收自結數與會計師查核數差異達5%以上者，也可能列為受查對象。
另外過去查核針對董監事持股異動及設質情況，僅統計董監事個人，此次修改條文，將涵蓋董監事配偶、未成年子女及利用他人名義持有者之持股異動及設質情形，範圍更大。
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