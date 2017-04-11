七成電表不合格 澎湖電網減價驗收

2017-04-11

〔記者黃佩君、林筑涵／台北報導〕澎湖智慧電網自二○一四年正式佈建，是台灣第一個智慧電網範例。民進黨立委何欣純踢爆，澎湖智慧電網中的智慧電表主要由康舒科技提供，但兩批共一千八百具電表卻有一千三百具驗收時不合格，不合格率超過七成，且三十六具集中器全數不合格，導致台電只能減價驗收。台電發言人林德福坦言，康舒確實因品質不佳，已提出減價驗收申請，但「一案歸一案」，依法規除非業者發生不履行維修、汰換等違規行為，不能將其列入投標「黑名單」。

澎湖智慧電網二○一一年啟動，是台灣最重要的智慧電網整合型集中示範場域，包含再生能源、儲能、配電自動化、智慧型電表系統、家庭能源管理系統等技術驗證。

這計畫二○一四年正式佈建，卻在智慧電表驗收出現嚴重問題。由康舒提供的兩批電表中，首批電表六百具、集中器兩具抽樣驗收均不合格；第二批一千兩百具電表也僅五百具合格、三十四具集中器均不合格；後經過兩次試驗，最後仍有五百具電表、二十二具集中器不合格。

何欣純表示，台電去年八月就確定對兩批器材減價收受，她追問不合格原因，台電竟回說與廠商有保密義務，不能提供文件。何欣純批評，台電袒護廠商迴避監督，驗收不過的原因連立法院都查不到，為何可以允許減價收受？若收受成果影響功能，是否應由台電負責？

何欣純說，康舒是競標低壓智慧電表四家合格廠商之一，但連示範電網提供的產品都災難收場，行政院及經濟部應審慎處理，清查驗收不過原因。

台電發言人林德福解釋，康舒在澎湖一案確實是品質不佳，但一案歸一案，除非業者發生不履行維修、汰換等違規行為，否則並不能列為「黑名單」。台電還強調，此次採購案是公開招標，並未有所謂合格廠商名單，也須等到投標才會知道有哪些廠商。