智慧電表採購拆三包 被疑拼裝車
電表、通訊、系統均需符合工研院標準
台電︰整合沒問題
〔記者黃佩君、林筑涵／台北報導〕根據政府智慧電表計畫，今年將安裝二十五萬顆、經費近十三億元。台電交由工研院及台電綜合研究所主導制定標準，且電表已開始招標作業；但民進黨立委何欣純踢爆，工研院承接台電電表規格研發計畫，卻早已技轉給中興電工，過程顯有瑕疵，涉嫌「球員兼裁判」。台電澄清，工研院技轉的只是當中的一個零組件套件，與招標文件中的電表規格不一樣。
智慧電表因可隨時掌控用戶用電資訊，背負著節能任務，先前因台電購入的智慧電表不具無線通訊功能，還得用手抄錄，被批評不夠智慧；而後委託工研院研發電表規格，希望解決通訊問題。根據政策目標，今年將開始佈建二十五萬顆智慧電表，預計明年底完成；智慧電表標案已於三月二十二日到三十一日公開閱覽，昨結束收取廠商及民眾意見。
工研院技轉只是組件套件
何欣純指出，工研院主導電表規格制定，卻早已技轉規格資訊給中興電工，顯有球員兼裁判問題。
另有業者抱怨，本次電表採購程序有諸多不合理之處，其中電表、通訊、系統均規格分開且獨立招標，但三者又須相互配合，有如拼裝車，後續若無法整合將造成嚴重問題。
業者還說，招標「拆三包」，最後恐圖利僅有能力做電表、無法做模組與系統的廠商；另過去標案均是通過測試後才可得到投標資格，但本次電表可先決標、先交貨、再測試，而電表最大問題就是跟通訊模組無法整合，但先決標電表、後採購模組，等於要模組廠配合電表「量頭做帽子」，不但獨厚電表廠，也造成很大風險。
台電則回應，工研院技轉的只是當中的一個零組件套件，與電表規格不同；工研院負責規格研發就像是編一本「字典」，只是做為設計標準化的參考。
台電還解釋，無論電表、通訊或系統廠商都需要依據工研院標準做修正，沒有誰要配合誰的問題，且智慧電表總需求量達幾百萬顆，沒有一起招標是因要先以第一期電表與通訊、系統互相修正，才能進行後續的電表採購。
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標題：智慧電表採購拆三包 被疑拼裝車
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