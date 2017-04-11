出口連6紅 Q2可望續雙位數成長

2017-04-11

首季年增15.1％ 6年來最佳

〔記者吳佳蓉／台北報導〕出口交出漂亮成績單，財政部昨公布三月出口達二五七． 一億美元，較去年同月成長十三．二％，出口「連六紅」；第一季出口年增率十五．一％，為二○一一年第二季以來最大增幅。展望後勢，財政部看好第二季出口年增率維持雙位數正成長沒問題，預估成長幅度在十％上下。

財政部統計處長蔡美娜表示，受惠半導體景氣持續回溫，甚至帶動相關進口設備擴增，加上與去年同期相較，原油、鋼價等國際原物料價格低檔回升，及低基期助攻，三月出、進口皆邁開大步，出口值達二五七．一億美元，進口值二一七．八億美元，分別年增十三．二％及十九．八％。

累積第一季，出口七二一．二億美元，進口六一三．二億美元，較去年同期成長十五．一％及廿一．六％，創近六年最大增幅；同期表現雖略低於新加坡，但與韓國相當，並高於中國、美國、日本，表現進入前段班。出、進口相抵，第一季出超一○七．九億美元，較去年同期減少十四．五億美元。

蔡美娜指出，第一季電子零組件及資本設備進口，皆創歷年同期新高，預估短期廠商備料、投資需求將延續，加上國際景氣邁入正向發展；綜合來看，第二季出口有撐，雖然隨去年同期基期走高，年增率將縮減，但看好可達主計總處預測的十．九％；四月出口也可望雙位數正成長，預估增幅也在十％上下。