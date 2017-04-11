提列輝山損失準備 永豐金證3月轉虧

2017-04-11

〔記者王孟倫、吳佳蓉／台北報導〕在香港掛牌的輝山乳業股價崩跌，導致永豐金控踩雷。永豐金控昨表示，輝山停牌時價格每股港幣○．四二元，估算所有客戶「資不抵債」損失金額約港幣八九○○萬元（台幣近三億五千萬元），已將此金額提列損失準備。受此影響，永豐金證券今年三月的獲利，也轉為虧損一．七一億元。

永豐金強調，「我們未實際持有或投資輝山乳業的股票！」永豐金證券（亞洲）帳上持有的輝山乳業股票，全部都是客戶持有，其中，有部分客戶以融資或質借方式向永豐金證券（亞洲）借款，總計港幣三．四二億元（約台幣十三億餘元）。永豐金估算，所有客戶的資不抵債損失金額約港幣八九○○萬元，決定先認列暫時估算損失，並即時反應於三月底財務報表。不過，永豐金強調，「應有機會返還本息」。

此外，時代力量立委黃國昌昨於立法院財委會要求，金管會應徹查永豐金有無以無預警調職、解職方式，妨害專業經理人調查疑似不當交易。金管會副主委鄭貞茂允諾立即處理，一個月內完成調查。

黃國昌指出，金管會應積極釐清的爭議，包括永豐銀行法報部部長主動查出海外利害關係人資料來源不妥，為何遭無預警解職？還有永豐租賃監察人及永豐金控總經理是否是因鼎興案、三寶案等，遭無預警解職。