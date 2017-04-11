| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鋒面來襲各地有雨 北台灣氣溫遽降10度
 首頁 > 財經

11案選2 週五審股利稅改期末報告

2017-04-11

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部將於本週五審查股利所得委外研究期末報告。據指出，委外研究報告最終由十一個試算方案中選出兩案，併呈財政部選擇；報告建議取消兩稅合一設算扣抵制，股利改以「分離分級」或「給予股利抵減稅額」課徵，搭配營所稅稅率微調，綜所稅稅率不變及薪扣額調升。

在取消兩稅合一設算扣抵制前提下，第一案建議股利改採「分離分級課稅」，先將股利所得與其他所得併計，計算出所得總額及適用的綜所稅稅率，再依適用稅率高低，將股利所得另外分成十％、廿％及三十％三個稅率課稅。

舉例來說，適用稅率四十五％者，股利所得就以最高三十％課徵，適用稅率五％及十二％者，股利就以十％課徵，但會配套給予適用稅率五％者，額外定額免稅，以免反而造成稅率上升。優點是符合量能課稅原則，缺點是計算複雜。

第二案則是直接給每人十％的「股利抵減稅額」，假設領到十萬元股利，就可獲得一萬元抵減稅額，於計算出綜所稅應納稅額後直接減除；適用稅率較低的小股東，甚至可能獲得退稅。

委外研究建議，做為配套，營所稅稅率將僅微增，不會調至先前評估的廿％，綜所稅稅率則維持不變；對此，財政部將以調高薪資所得特別扣除額方式因應，也同時化解因應違憲薪資所得將新增可列報扣除成本，恐衍生的稽徵問題，鼓勵大家多直接採用薪扣額。

不過，因行政院及財政部先前曾宣示，營所稅及綜所稅邊際稅率將調整拉近，以留住或吸引高階人才；委外研究建議綜所稅最高稅率四十五％不變，可能遭批評稅改只對股利所得慷慨減稅，雖然薪扣額將調高，但對於高階人才，減稅效果微乎其微，預計未來稅改方向可能還將有改變。

財長︰完整方案下月送政院

對於外傳稅改方向，財政部長許虞哲昨在立法院財委會表示，目前仍未定案，完整稅改方案預計五月中上旬才會送交行政院審議；希望本會期能完成修法程序，明年一月一日起實施，後年五月申報時適用。

廣告
  • 財政部長許虞哲赴立院財政委員會報告並備質詢。（記者朱沛雄攝）

    財政部長許虞哲赴立院財政委員會報告並備質詢。（記者朱沛雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 稅改 股利所得 股利抵減
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蕈菇雞肉卷
美秀私房菜✧鹹豬肉
泰式✧雞絲拌高麗菜
蝦仁這樣洗更好吃！
轉寄

標題：11案選2 週五審股利稅改期末報告


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.