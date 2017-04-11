11案選2 週五審股利稅改期末報告
〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部將於本週五審查股利所得委外研究期末報告。據指出，委外研究報告最終由十一個試算方案中選出兩案，併呈財政部選擇；報告建議取消兩稅合一設算扣抵制，股利改以「分離分級」或「給予股利抵減稅額」課徵，搭配營所稅稅率微調，綜所稅稅率不變及薪扣額調升。
在取消兩稅合一設算扣抵制前提下，第一案建議股利改採「分離分級課稅」，先將股利所得與其他所得併計，計算出所得總額及適用的綜所稅稅率，再依適用稅率高低，將股利所得另外分成十％、廿％及三十％三個稅率課稅。
舉例來說，適用稅率四十五％者，股利所得就以最高三十％課徵，適用稅率五％及十二％者，股利就以十％課徵，但會配套給予適用稅率五％者，額外定額免稅，以免反而造成稅率上升。優點是符合量能課稅原則，缺點是計算複雜。
第二案則是直接給每人十％的「股利抵減稅額」，假設領到十萬元股利，就可獲得一萬元抵減稅額，於計算出綜所稅應納稅額後直接減除；適用稅率較低的小股東，甚至可能獲得退稅。
委外研究建議，做為配套，營所稅稅率將僅微增，不會調至先前評估的廿％，綜所稅稅率則維持不變；對此，財政部將以調高薪資所得特別扣除額方式因應，也同時化解因應違憲薪資所得將新增可列報扣除成本，恐衍生的稽徵問題，鼓勵大家多直接採用薪扣額。
不過，因行政院及財政部先前曾宣示，營所稅及綜所稅邊際稅率將調整拉近，以留住或吸引高階人才；委外研究建議綜所稅最高稅率四十五％不變，可能遭批評稅改只對股利所得慷慨減稅，雖然薪扣額將調高，但對於高階人才，減稅效果微乎其微，預計未來稅改方向可能還將有改變。
財長︰完整方案下月送政院
對於外傳稅改方向，財政部長許虞哲昨在立法院財委會表示，目前仍未定案，完整稅改方案預計五月中上旬才會送交行政院審議；希望本會期能完成修法程序，明年一月一日起實施，後年五月申報時適用。
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