個人反避稅條款 立院初審通過
2017-04-11
防堵企業借股東名義海外避稅
〔記者吳佳蓉／台北報導〕不讓反避稅出現漏網之魚，立法院財政委員會昨初審通過個人「受控外國公司」（ＣＦＣ）相關條文，明訂境外ＣＦＣ股東及關係人，合計持股或資本額達十％以上，就得按比例認列ＣＦＣ年度盈餘，視為海外所得申報；將可防堵企業借個人股東名義規避反避稅條款。
財政部表示，去年七月立法院三讀通過反避稅條款，針對營利事業增訂ＣＦＣ及「實際管理處所」（ＰＥＭ）制度，防堵企業錢藏免稅天堂不分配回台繳稅，或設立紙上境外公司避稅；但考量企業可能以個人名義持有ＣＦＣ，形成避稅漏洞，因此再增訂個人ＣＦＣ條款。
根據初審通過草案，境內居住的個人或關係人直接、間接持有維京群島、薩摩亞、香港等低稅負國的境外公司，持有比重達資本額或股份的五十％以上或具有重大影響力時，該境外公司同樣須被視為ＣＦＣ。構成ＣＦＣ的公司股東，若本人、配偶及二等親加計持有資本額或股份達十％時，就落入個人ＣＦＣ課稅範圍。
ＣＦＣ個人股東需依持有情形，按比例認列ＣＦＣ公司當年度盈餘，併入個人海外所得，於隔年五月申報「所得基本稅額」（又稱最低稅負）時報繳，稅率廿％；不過，按規定，海外所得在一百萬元以上才須申報，最低稅負制本身也享有六七○萬元免稅額。
但有立委質疑，在兩岸租稅協議卡關及台灣國際稅務資訊網絡不足，個人ＣＦＣ制度即使完成立法也是「紙老虎」。財政部長許虞哲回應，反避稅雖無法立即上路，但法源仍應先建立；至於海外查稅，根據二○一四年申報資料，僅有一○九億元海外所得有申報，與現實有不小差距，將努力擴大租稅資訊網絡，目標今年再與兩國簽訂租稅協定，與一國以上洽簽稅務資訊交換協定（ＴＩＥＡ）。
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