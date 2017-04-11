刷卡繳牌照稅 聯邦銀有優惠

2017-04-11

〔記者李靚慧／台北報導〕4月起將進入年度繳稅季，聯邦銀行指出，聯邦銀提供以聯邦卡繳交牌照稅的優惠方案，持卡人可獲得免手續費與3期0利率等優惠，也可選擇4至12期的分期期數、但前3期0利率的分期方案，讓持卡人可自己決定分期期數，靈活進行資金周轉。

聯邦銀行表示，凡聯邦信用卡持卡人繳交106年度牌照稅，不論是一次付清或分期，均免手續費，繳稅金額達3000元以上，另有3期0利率優惠。

聯邦銀提醒，車主若沒有在規定期限內繳交牌照稅，將會按照逾期天數加收滯納金，務必記得在繳稅截止日前繳納。