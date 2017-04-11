和泰車Q1營收年增逾17% 三陽增9.36%

2017-04-11

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰車（2207）公布3月合併營收達157.34億元，年增16.72%，累計第一季合併營收達470.92億元，年增17.21%，創下歷史同期新高。

TOYOTA第一季新車掛牌數達3萬1320輛，和泰車表示，第一季營收較去年同期大幅成長主要有兩個因素，一是配車給經銷商的數量較去年同期增加；二是今年買下蘇黎世產險營收挹注，蘇黎世產險去年營收約35億元，今年變成和泰產險後，在TOYOTA及LEXUS的新車車險加持下，預估年營收可衝到45億元，對和泰車年營收將大進補。

三陽（2206）受惠於二輪機車和四輪機車銷量成長挹注，3月合併營收31.38億元，年增15.42%，累計第一季合併營收達78.23億元，年增9.36%。

三陽表示，三陽去年推出全新的Woo100，零件全在台灣製造，價格壓低至5萬元以下，上市後業績表現亮麗，今年提前操作母親節購車方案。

三陽Z1 Attila也提前操作預售，搭配Mio等車款推出學生專案優惠，帶動三陽機車第一季掛牌量達3萬8842輛，較去年同期大增56.4%，增幅居各大機車品牌之冠，市佔率並攀升至19.7%。

汽車部分，第一季掛牌數達3101輛，也較去年同期微增2.9%，在二輪和四輪同步發威下，第一季營收表現逆勢成長。

裕日車（2227）第一季合併營收為98.56億元，年增3.72%；中華車（2204）第一季合併營收為108.72億元，則與去年同期持平，微增0.31%。