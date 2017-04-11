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市場派回擊 大同改選熱鬧

2017-04-11

〔記者李靚慧／台北報導〕台北地方法院昨日駁回市場派之一的新大同公司提出的假處分等案，卻以擔保金2億6316萬餘元，裁准另一市場派欣同公司的假處分聲請，即大同公司必須將欣同代表人楊永明、林宏信、獨立董事候選人林鵬良，列入5月11日股東常會的董事、獨董候選人名單，成為「12搶9」的競爭局面。

對此，大同公司表示，由於欣同已提供2億6000餘萬元的擔保金，依法大同將暫時將3位被提名人列入董事及獨立董事候選人名單中，但為了保障全體股東及公司權益，大同公司已委任律師，依法提抗告。

大同公司指出，針對法院的裁決，經過研議後，認為有3項疑義，包括該公司認為欣同的案情與新大同完全相同，兩案的裁定卻不同；且欣同案的裁定，未讓大同公司提供反擔保金以免除假處分，也沒有考量大同可能因此遭受難以補償的重大危險。大同也質疑法院擔保金的計算方式，因此將提出抗告。

對於法官的裁決，欣同公司表達感謝之意，欣同公司董事長林宏信指出，該公司是由一群國內小股東組成，長期深受大同公司治理不彰、持續虧損所害，才會串聯組成自救會參與董事改選，進入董事會不是為「奪權」，呼籲外界勿再抹黑、抹紅，正視大同的公司治理問題，應讓股東常會改選回歸良性公平競爭。

大同將在5月11日舉行股東常會，進行董事改選，但今年參選爆炸，2大市場派提出了10名董事被提名人，卻都遭大同董事會在審查資格時，以相關資料缺件等因素否決，2公司因此陸續向台北地方法院提出暫時狀態假處分的緊急處置。

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  • 台北地院駁回新大同投顧聲請暫時狀態假處分和延長緊急處置期間。（記者李靚慧攝）

    台北地院駁回新大同投顧聲請暫時狀態假處分和延長緊急處置期間。（記者李靚慧攝）

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