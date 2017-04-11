上銀3月營收創新高 啟動兩奈米製程開發

2017-04-11

〔記者羅倩宜／台北報導〕工具機景氣復甦，智慧傳動大廠上銀（2049）3月營收創新高。董事長卓永財表示，除了一般工業製造使用的螺桿及滑軌，上銀也在半導體市場深耕，著手進行兩奈米製程開發。另有晶圓機器人、氣浮軸承等半導體專用解決方案，供已量產的晶圓製程使用。

上銀3月營收15.9億元創單月歷史新高，年增37%；帶動第一季營收同創新高，達42.88億元，年成長逾4成。主要原因是受惠今年以來歐洲及中國市場需求升溫。

卓永財表示，滾珠螺桿、線性滑軌、工業機器人等三大主力產品近期銷售不俗，且為反映原料鋼鐵走高，上銀已在第一季調漲價格。產品價量齊揚，目前接單能見度已到第二季底，訂單塞爆產線。不過上銀居安思危，對下半年展望審慎，因過去不乏客戶在旺季重複下單的情況。

除一般工業製造，上銀也持續深耕半導體市場，占有率更勝全球工具機傳動一哥日本THK。上銀2009年併購的以色列精密驅動及控制廠Mega Fab，目前與上銀旗下的大銀微系統，聯手研發兩奈米晶圓製程的相關系統；比今年初進入試產的7奈米，領先3個世代。上銀與半導體設備廠荷商艾斯摩爾、美商應材，均有長期合作關係。

卓永財表示，上銀的產品也進入紐約州立大學的18吋晶圓研發實驗室，「不過18吋投資過於龐大，目前還找不到買家。」他表示，這也凸顯廠商在先進市場的投入，往往必須花5年甚至10年以上，才能看到結果。

兩年前上銀併購的陸聯精密，經過初期整頓，去年底推出新產品傘齒機，已接獲多台訂單，今年陸聯將力拚轉盈。另受智慧自動化需求，擅長控制及傳動技術的大銀微系統，今年業績也將較去年大幅成長，帶動集團全年營收優於去年。

第一季營收雖創高，不過上銀股價在3月初站上200元後，過去兩週陷入震盪整理，主因是台幣升值，法人估計Q1將認列逾億元匯損，第二季營運仍樂觀看待。