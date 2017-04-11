| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鋒面來襲各地有雨 北台灣氣溫遽降10度
 首頁 > 財經

智邦3月營收年增84.53% 創新高

2017-04-11

〔記者王憶紅／台北報導〕智邦3月營收為36.63億元，年增84.53%，創歷史單月新高。第一季營收85.62億元，年增44.54%，也創歷史同期單季新高。

智邦表示，第二季展望穩定樂觀。智邦數據中心交換機佔營收比約30%以上，一般數據交換機約40%，在產業前景仍看好下，預估今年營收、獲利穩定成長。智邦昨日終場以下跌2.1元的69.9元作收，三大法人獲利了結，昨日同步賣超，外資賣超734張、投信賣超90張、自營商賣超171張。

廣告
  • 智邦3月營收年增84.53%。（翻攝智邦官網）

    智邦3月營收年增84.53%。（翻攝智邦官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 智邦
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蕈菇雞肉卷
美秀私房菜✧鹹豬肉
泰式✧雞絲拌高麗菜
蝦仁這樣洗更好吃！
轉寄

標題：智邦3月營收年增84.53% 創新高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.