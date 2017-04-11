智邦3月營收年增84.53% 創新高

2017-04-11

〔記者王憶紅／台北報導〕智邦3月營收為36.63億元，年增84.53%，創歷史單月新高。第一季營收85.62億元，年增44.54%，也創歷史同期單季新高。

智邦表示，第二季展望穩定樂觀。智邦數據中心交換機佔營收比約30%以上，一般數據交換機約40%，在產業前景仍看好下，預估今年營收、獲利穩定成長。智邦昨日終場以下跌2.1元的69.9元作收，三大法人獲利了結，昨日同步賣超，外資賣超734張、投信賣超90張、自營商賣超171張。